Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Bukan Hanya Harta, Warisan Ini Juga Harus Dipersiapkan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |08:39 WIB
Bukan Hanya Harta, Warisan Ini Juga Harus Dipersiapkan
Demi wujudkan #WarisanSehat jangka panjang akar tubuh dan kunci bahagia, Prodia memberikan penawaran menarik dengan rutin check up dengan keringanan biaya 20 persen (Foto: Dok Prodia)
A
A
A

Jakarta - Ciri fisik, karakter, dan kebiasaan seorang anak diwarisi dari orangtuanya. Tidak mengherankan apabila bentuk tubuh, gestur, serta kepribadian orangtua dan anak memiliki banyak kesamaan.

Misalnya, orangtua yang memiliki keterampilan bersosialisasi memiliki potensi menurunkan kebiasaan tersebut kepada anak-anaknya yang juga memiliki banyak teman.

Hal tersebut terjadi, karena anak memiliki kecenderungan untuk mencontoh apa yang orangtuanya lakukan, dalam hal ini berupa gaya dan pola komunikasi orangtuanya.

Warisan selain harta benda yang penting diturunkan kepada anak-anak dapat dimulai dengan cara merawat diri dan kebersihan seperti kebiasaan menyikat gigi dua kali sehari atau merapikan tempat tidur sebelum memulai hari. Selain itu, orang tua juga perlu memperkenalkan makanan sehat dengan gizi yang seimbang sedari kecil, terutama apabila telah diketahui riwayat penyakit menurun di keluarga seperti diabetes atau alergi. Perkenalkan juga beragam aktivitas fisik yang dapat dilakukan bersama secara jangka panjang untuk mengetahui minat dan bakat anak.

Tak hanya manfaat bagi kebugaran fisik saja, kita perlu untuk melatih keterampilan bersosialisasi agar memiliki hubungan baik dengan banyak orang yang dapat berdampak bagi anak-anak di masa depan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/1/3183024//ipacs_2025-acOh_large.jpeg
Menbud Fadli Zon dan Gubernur NTT Sambut Delegasi IPACS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/11/3182993//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas-tUW3_large.JPG
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, Web Series Inspiratif yang Sukses Curi Perhatian Publik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182972//pertemuan_djki_dan_apki_bahas_potensi_indikasi_geografis_kelapa-aTFl_large.jpeg
Pertemuan DJKI dan APKI Bahas Potensi Indikasi Geografis Kelapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182967//djki_dan_komdigi_perkuat_pengawasan_ki_di_ruang_digital-euEN_large.jpg
Kolaborasi DJKI dan Komdigi Perkuat Pengawasan KI di Ruang Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182966//hak_cipta_karya_arsitektur-o3Fg_large.jpg
DJKI: Bikin Konten Harus Perhatikan Hak Cipta Arsitektur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/11/3182833//bening_clinic_superbrands-wdpV_large.jpg
Selamat! Bening’s Clinic Raih Dua Penghargaan Superbrands Indonesia’s Choice 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement