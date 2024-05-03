Bukan Hanya Harta, Warisan Ini Juga Harus Dipersiapkan

Demi wujudkan #WarisanSehat jangka panjang akar tubuh dan kunci bahagia, Prodia memberikan penawaran menarik dengan rutin check up dengan keringanan biaya 20 persen (Foto: Dok Prodia)

Jakarta - Ciri fisik, karakter, dan kebiasaan seorang anak diwarisi dari orangtuanya. Tidak mengherankan apabila bentuk tubuh, gestur, serta kepribadian orangtua dan anak memiliki banyak kesamaan.

Misalnya, orangtua yang memiliki keterampilan bersosialisasi memiliki potensi menurunkan kebiasaan tersebut kepada anak-anaknya yang juga memiliki banyak teman.

Hal tersebut terjadi, karena anak memiliki kecenderungan untuk mencontoh apa yang orangtuanya lakukan, dalam hal ini berupa gaya dan pola komunikasi orangtuanya.

Warisan selain harta benda yang penting diturunkan kepada anak-anak dapat dimulai dengan cara merawat diri dan kebersihan seperti kebiasaan menyikat gigi dua kali sehari atau merapikan tempat tidur sebelum memulai hari. Selain itu, orang tua juga perlu memperkenalkan makanan sehat dengan gizi yang seimbang sedari kecil, terutama apabila telah diketahui riwayat penyakit menurun di keluarga seperti diabetes atau alergi. Perkenalkan juga beragam aktivitas fisik yang dapat dilakukan bersama secara jangka panjang untuk mengetahui minat dan bakat anak.

Tak hanya manfaat bagi kebugaran fisik saja, kita perlu untuk melatih keterampilan bersosialisasi agar memiliki hubungan baik dengan banyak orang yang dapat berdampak bagi anak-anak di masa depan.