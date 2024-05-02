5 Potret Anhelina Kalinina, Petenis Ukraina Cantik dengan Senyum Manis

ANHELINA Kalinina merupakan petenis asal Ukraina yang lahir dari keluarga atlet tenis. Tidak heran jika dia berhasil mencatatkan berbagai prestasi sejak masih kecil.

Bahkan, saat masih menjadi petenis junior, dia sudah berhasil meraih kemenangan Grand Slam pertamanya di AS Terbuka 2018. Anhelina Kalinina kembali meraih gelar Grand Slam lagi pada tahun 2021 di Roland Garros dan AS Terbuka.

Memang selain prestasinya di lapangan, penampilan Anhelina Kalinina juga dikenal sylish. Melalui sosial media Instagram miliknnya @angie_kalinina, dia pun kerap memamerkan penampilannya.

Tampil Formal dengan Blazer

Potret pertama Anhelina Kalinina tampil formal dengen mengenakan blazer berwarna hitam yang dipadukan dengan inner lengan panjang berwarna biru, tampak ia sedang berpose candid dengan rambut pendeknya yang menggemaskan.

Monokrom dengan Outfit Simple

Tampil dengan gaya monokrom Anhelina Kalinina tampak terlihat simple dengan mengenakan inner berwarna putih yang dipadukan dengan blazer hitam serta dengan look wajahnya yang terkesan natural flawles.

Casual dengan Baju Rajut

Di potret selanjutnya Anhelina Kalinina tampil casual dengan mengenakan baju lengan panjang berbahan rajut warna biru yang dipadukan dengan celana denim. Tampak ia sedang berpose memegang blazer di depan sebuah restoran.