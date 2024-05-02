Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Gemas Pevita Pearce dengan Tanktop dan Outer Pink, Cantik Maksimal

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |09:08 WIB
Potret Gemas Pevita Pearce dengan Tanktop dan Outer Pink, Cantik Maksimal
Pevita Pearce. (Foto: Instagram)
A
A
A

PEVITA Pearce merupakan artis yang aktif membagikan kegiatannya di media sosial. Selain kegiatannya sehari-hari, dia pun kerap memamerkan outfitnya yang selalu stylish.

Seperti baru-baru ini Pevita mengunggah gaya santai dirinya saat duduk di atas meja. Tentu saja penampilannya pun sangat cantik dan memesona. Berikut ulasannya dari Instagram @pevpearce.

Pose duduk di atas meja

Pevita Pearce

Potret Pevita saat duduk di atas meja. Gayanya terlihat stylish memakai inner crop warna putih dipadukan dengan setelan warna pink yang tediri dari outer dan celana panjang warna pink. Dia pose duckface sambil melirik ke arah samping. Parasnya menggemaskan banget.

Senyum manis

Pevita Pearce

Pada foto selanjutnya Pevita terlihat tersenyum manis sambil melirik ke samping. Rambutnya terlihat lebih rapi sambil menyematkan kacamata di kepalanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
