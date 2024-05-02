Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Celana Jeans Model Ngompol, Harga Terjual Rp13 Jutaan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |07:08 WIB
Viral Celana Jeans Model Ngompol, Harga Terjual Rp13 Jutaan
Celana Model Ngompol. (Foto: Hypebeast)
A
A
A

BELAKANGAN ini koleksi celana jeans ‘nyeleneh’ dari beberapa merek ternama cukup menjadi sorotan. Salah satunya yakni koleksi celana jeans penuh lumpur yang pernah dikenakan selebriti Hollywood Kylie Jenner.

Nah, baru-baru ini viral di sosial media penampakan celana jeans yang tak kalah ‘nyeleneh’. Pasalnya, celana jeans dari brand asal British-Italia, JORDANLUCA tersebut memiliki detail basah di bagian tengahnya, sehingga membuat pemakainya bak sedang ‘ngompol’.

Celana Model Ngompol

Potret penampakan celana jeans ‘ngompol’ tersebut salah satunya diunggah di akun Instagram @upnextdesigner. Dalam potret tersebut terlihat celana jeans berwarna biru denim itu tampak memiliki warna yang lebih gelap karena efek basah di bagian selangkangannya.

Bahkan, dalam keterangan unggahan akun Instagram tersebut, celana ‘ngompol’ tersebut sukses terjual dengan harga USD811 alias sekitar Rp13 jutaan.

“Internet dihebohkan dengan celana jeans ini karena dihargai USD811 USD untuk celana jeans denim ‘ngompol’ karya dari desainer Jordan Luca.

Halaman:
1 2
      
