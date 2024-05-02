5 Potret Mesra Mahalini dan Rizky Febian yang Dikabarkan Menikah Minggu Ini

MAHALINI dan Rizky Febian dikabarkan akan segera menikah di Bali pada 5 Mei 2024 yang akan datang. Kabarnya pernikahan dua sejoli itu akan dilangsungkan di kediaman Mahalini di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak 2 tahun yang lalu. Mahalini dan Rizky Febian kerap kali membagikan momen kebersamaan mereka melalui akun media sosial masing-masing.

Bahkan keluarga kedua belah pihak pun juga sudah saling kenal dan akrab. Tak jarang Mahalini maupun Rizky Febian ikut berlibur bersama dengan keluarga pasangan, satu sama lain. Yuk intip potret kemesraan Mahalini dan Rizky Febian selama berpacaran, seperti dilansir dari akun Instagram @mahaliniraharja.

Nonton Konser Bruno Mars Bareng

Mahalini dan Rizky Febian belum lama ini sempat nonton konser Bruno Mars di Thailand bersama. Momen tersebut sangat spesial untuk Mahalini, sebab dirinya sejak kecil sudah menjadi penggemar Bruno Mars.

Liburan Romantis Ke Paris

Paris menjadi sebuah kota di Perancis yang terkenal sebagai kota cinta. Mahalini dan Rizky Febian sempat pergi berlibur bersama ke Paris. Keduanya pun sempat berpose mesra dan mengabadikan momen berlatarkan Menara Eiffel yang romantis.

Selalu ada di momen spesial

Sesama musisi, Mahalini dan Rizky Febian pin tak jarang mendukung konser musik masing-masing. Pada November 2023 lalu, Mahalini menyempatkan waktu untuk hadir ke konser tunggal Rizky Febian yang bertajuk ‘Berona’. Mahalini menemani sang kekasih untuk rehearsal sebelum konser.