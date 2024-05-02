Potret Cantik Lois Raven, Adik Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Jens Raven

TIMNAS Indonesia kembali melakukan naruralisasi pemain asing. Salah satunya adalah Jens Raven.

Tak hanya kariernya di dunia sepakbola, keluarga Jens Raven juga membuat banyak para penggemarnya penasaran. Rupanya Jens Raven memiliki adik perempuan bernama Lois Raven.

Dari pantauan MNC Portal di Instagram pribadinya @raven_lois, ia memang tidak mengunggah apapun di akun tersebut. Namun dia banyak mengunggah foto-fotonya di aplikasi Vsco.

Pada unggahannya itu, Lois banyak mengabadikan momen bersama teman-temannya. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Vsco @loraven.

Memiliki paras cantik

Adik dari pemain striker di Timnas Indonesia ini memiliki paras cantik dengan wajah bulenya. Mata indah dan hidung mancung menjadi nilai tambah pada penampilannya. Tak hanya itu, Lois juga memiliki style yang keren. Ia terlihat memakai coat warna hitam dipadukan dengan jeans dan sling bag.

Menetap di Belanda

Meski Jens sudah berkewarganegaraan Indonesia, namun Lois masih menetap di Belanda bersama keluarganya. Di Belanda tentunya dia memiliki banyak kegiatan di pendidikan maupun bersama teman-temannya.