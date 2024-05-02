Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cerebral Palsy Tak Halangi Guru Bahasa Inggris Ini Berikan Pengajaran, Digaji Rp700/Bulan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |16:20 WIB
Cerebral Palsy Tak Halangi Guru Bahasa Inggris Ini Berikan Pengajaran, Digaji Rp700/Bulan
Engkus Guru Bahasa Inggris yang Alami Cerebral Palsy. (Foto: MPI)
A
A
A

KETERBATASAN memang tidak bisa menghalangi seseorang untuk terus semangat bekerja. Hal itu yang dialami oleh seorang penulis dan juga guru bahasa Inggris bernama Engkus.

Engkus sendiri mengidap celebral palsy sejak usianya tiga tahun. Ia mengalami kelumpuhan pada tangan dan kakinya. Selain itu juga cara bicaranya kaku dan sulit sehingga terdengar kurang jelas.

Namun sejak kecil almarhum ibunya sudah menstimulasi Engkus untuk belajar bahasa Inggris. Sebanyak 15 buku bahasa Inggris yang ibunya pinjam dari saudara dan keponakan untuk diberikan kepada Engkus.

Meski tinggal di plosok Sukabumi, namun almarhum ibunya tetap semangat mengajarinya bahasa Inggris. Hingga kini Engkus jadi sosok yang pintar.

Bahkan kini Engkus sudah menulis dia buku berjudul “A Life On Toes" buku yang menceritakan Biografi Engkus dan buku "Modul Bahasa Inggris Kelas VII” buku materi dasar Bahasa Inggris.

