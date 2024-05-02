Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Mepamit dan Madharma Suaka, Tradisi Pernikahan Bali yang Rencananya akan Dilakoni Mahalini

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |22:40 WIB
Mengenal Mepamit dan Madharma Suaka, Tradisi Pernikahan Bali yang Rencananya akan Dilakoni Mahalini
Tradisi pernikahan Bali Mahalini dan Rizky Febian, (Foto: Instagram @rizkyfbian)
A
A
A

PASANGAN penyanyi Mahalini dan Rizky Febian dipastikan akan segera menikah. Dikabarkan, gelaran tradisi adat nikah adat Bali rencananya akan dilangsungkan di Bali pada 5 Mei 2024, sedangkan ijab kabul pada 8 Mei mendatang.

Bicara soal tradisi nikah adat Bali yang akan dijalani, disampaikan Klian Dinas Banjar Aseman Kawan, Desa Tibubeneng, I Gede Hardi Raharja, ada dua, yaitu mepamit dan madharma suaka.

"Runtutan acara, dari pagi akan menjalani istilah Bali itu mepamit. Setelah itu madharma suaka, baru kemudian resepsi di hari yang sama sampai malam," jelas I Gede Hardi Raharja dikutip dari tayangan AMGO Project, Kamis (2/5/2024)

 BACA JUGA:

Lantas apa yang dimaksud dengan prosesi mepamit dan madharma suaka dalam rangkaian tradisi pernikahan budaya Bali? Pertama untuk Mepamit sendiri, dikutip dari laporan ilmiah yang dipublikasi UIN Malang, mepamit bermakna proses berpamitan sebelum akad nikah seseorang yang dulunya beragama Hindu dan akan menikah dengan seorang Muslim atau agama non-Hindu.

(Foto: Instagram @rizkyfbian) 

Prosesi mepamit sendiri memiliki dua bagian upacara yang mana akan dijalani oleh kedua calon mempelai pengantin. Prosesi pertama, secara sekala (kehidupan nyata), disaksikan Bendesa Adat (tetua) dan Klian Banjar. Di momen itu, calon mempelai wanita secara administratif mengundurkan diri dari keanggotaan adat dan kependudukan desa dinas.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173224/sule-ZDef_large.jpg
5 Artis yang Dekat dengan Mertua, Ada Sule-Mahalini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/611/3157488/mahalini-Bu4e_large.jpg
4 Potret Modis Mahalini Main Padel, Menyala Hot Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152710/5_potret_modis_mahalini_liburan_di_singapura_tenteng_tas_nyaris_seharga_rumah-ISZr_large.jpg
5 Potret Modis Mahalini Liburan di Singapura, Tenteng Tas Nyaris Seharga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/612/3149123/intip_4_potret_outfit_mahalini_di_ngunduh_mantu_al_ghazali_dan_alyssa_daguise-onDT_large.jpg
Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/612/3139748/4_potret_mahalini_mirror_selfie_moms_yang_bikin_pangling-yc6T_large.jpg
4 Potret Mahalini Mirror Selfie, Moms yang Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135693/5_potret_mahalini_pasca_melahirkan_yang_bikin_netizen_salfok_body_goals_bikin_iri_kaum_hawa-zKot_large.jpg
5 Potret Mahalini Pasca-Melahirkan yang Bikin Netizen Salfok, Body Goals Bikin Iri Kaum Hawa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement