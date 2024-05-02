Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pengantin Wanita Pingsan, Diduga Terlalu Sedih karena Dijodohkan

Dita Pramesti , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |18:30 WIB
Viral Pengantin Wanita Pingsan, Diduga Terlalu Sedih karena Dijodohkan
Viral pengantin wanita pingsan diduga karena dijodohkan, (Foto: TikTok @mediakita_19)
MENIKAH sejatinya jadi momen sakral yang membahagiakan bagi tiap pasangan pengantin. Namun nyatanya, tidak semua momen pernikahan membawa kebahagiaan untuk tiap orang.

Seperti yang dialami oleh salah satu pengantin wanita diduga hasil perjodohan, yang videonya tengah viral pada linimasa TikTok ini. Video yang diunggah netizen pemilik akun bernama @media_kita19 ini memperlihatkan kesedihan sang pengantin wanita.

Dalam video viral yang sudah mendapat lebih 7,8 juta kali penayangan dan mendapatkan lebih dari 422 ribu like tersebutmemperlihatkan momen haru pernikahan yang berubah menjadi kepanikan saat sang pengantin wanita terlihat lemas, tak kuat berdiri dan akhirnya pingsan dan harus digotong oleh orang-orang di sekitarnya.

 BACA JUGA:

 

Awalnya sang mempelai wanita yang begitu anggun dalam balutan baju adat Lombok berwarna coklat kemerahan tersebut masih tampak kuat berjalan, lalu lama-lama tak kuasa menahan rasa lemas dan akhirnya tergeletak pingsan.

"Viral pengantin beda usia, hati perempuan manakah yang tidak sakit jika dijodohkan sama orang tua dengan laki-laki yang dia tidak cintai," bunyi narasi di video ditulis akun @media_kita19 , dikutip Kamis (2/5/2024) 

