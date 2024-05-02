Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Potret Pengantin Foto Bareng Tim Masak di Dapur, Netizen: Pahlawan Sesungguhnya

Dita Pramesti , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |16:30 WIB
Viral Potret Pengantin Foto Bareng Tim Masak di Dapur, Netizen: Pahlawan Sesungguhnya
Viral pengantin foto bareng tim konsumsi di dapur, (Foto: TikTok @inisunset1)
BIASA dalam gelaran acara pesta pernikahan, kebanyakan orang bahkan pasangan pengantinnya sendiri sering kali lebih terfokus pada keindahan acara dan juga para tamu undangan.

Tak dipungkiri, banyak yang melupakan bahwa, di balik momen kemeriahan suatu pesta pernikahan, ada dedikasi dan kerja keras banyak pihak yang tidak boleh diabaikan, salah satunya adalah tim konsumsi yang bekerja di dapur yang sering tak terlihat.

Belum lama ini, beredar video pasangan pengantin yang justru ingat perjuangan tim di balik layar kelancaran acara pernikahan mereka. Hal ini terungkap lewat video viral yang diunggah oleh netizen pemilik akun, @inisunset1.

 BACA JUGA:

Video yang telah mendapat lebih dari 1,4 juta kali penayangan dan mendapatkan lebih dari 119 ribu like tersebut, memperlihatkan pasangan pengantin yang baru saja selesai melangsungkan resepsi pernikahan, menyempatkan diri untuk berfoto bersama dengan para orang-orang di dapur yang telah bekerja keras menyukseskan acara pernikahan mereka.

“Pasangan pengantin ini sangat menghargai jerih payah tim dapur, sweet sekali,” tulis akun @inisunset1 sebagai keterangan video.

