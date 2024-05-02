Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 3 Mei 2024 untuk Libra dan Scorpio

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |03:15 WIB
Ramalan Zodiak 3 Mei 2024 untuk Libra dan Scorpio
Ilustrasi zodiak Libra, (Foto: Unsplash)
A
A
A

RAMALAN zodiak 3 Mei 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Mengutip New York Post, berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan untuk para Libra dan Scorpio pada Jumat 3 Mei 2024.

Ramalan Zodiak Libra 3 Mei 2024

Jelang akhir pekan ini, ada kekhawatiran jika Anda melawan seseorang yang memiliki posisi berkuasa, maka mereka akan menemukan cara untuk menyakiti dirimu.

Untungnya, diramalkan justru kemungkinan besar yang terjadi adalah sebaliknya, karena orang punya otoritas ini malah terkesan oleh keberanian Anda, mereka bahkan mungkin memberikan dirimu tingkat kebebasan yang tak terduga.

Ramalan Zodiak Scorpio 3 Mei 2024

Pesan dari para bintang hari ini adalah Anda harus mengabaikan apa yang dilakukan orang lain dan mengikuti suara hati diri sendiri ke mana pun hal itu membawa Anda. Teman dan kolega mungkin mengira Anda sudah gila, tetapi sebenarnya justru dirimu seorang mungkin satu-satunya yang justru masih berpikiran sehat dan waras?

(Rizky Pradita Ananda)

      
