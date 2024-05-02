Ramalan Zodiak 3 Mei 2024 untuk Aries dan Taurus

RAMALAN zodiak 3 Mei 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Mengutip New York Post, berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan untuk para Aries dan Taurus pada Jumat 3 Mei 2024.

Ramalan Zodiak Aries 3 Mei 2024

Para Aries disebut tidak akan berhasil hari ini, jika mencoba memaksa orang lain untuk melakukan perintahmu. Sekalipun Anda yakin bahwa pernah telah membantu mereka, mereka akan tetap berusaha dan menolak untuk dibawa ke arah yang Anda inginkan.

Ramalan Zodiak Taurus 3 Mei 2024

Harap berhati-hati, karena diramalkan akan ada kemungkinan Anda akan berselisih dengan seseorang yang memiliki posisi berwenang di menuju akhir pekan ini. Jika hal ini terjadi, coba berpikir dan bertindak pintar untuk menyadari bahwa meskipun mereka salah, di sini posisinya Anda lah yang harus berkompromi dan menurunkan ego.

(Rizky Pradita Ananda)