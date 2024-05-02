Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tips Menyesuaikan Eyeliner dengan Bentuk Mata

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |15:15 WIB
Tips Menyesuaikan Eyeliner dengan Bentuk Mata
Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner, (Foto: Soulyu)
A
A
A

SIAPA sih wanita yang tidak menginginkan mata yang terlihat hidup, bersinar, dan segar? Jawabannya tentu saja semua wanita pasti menginginkannya. Untuk mencapai tampilan mata yang diinginkan, banyak orang menggunakan eyeliner karena memang alat ini dapat meningkatkan keindahan mata.

Namun, terkadang beberapa orang masih bingung memilih jenis eyeliner yang cocok untuk bentuk mata mereka. Maka dari itu, mari kita jelajahi beberapa tips dan teknik yang akan membantu kalian menyesuaikan penggunaan eyeliner agar sesuai dengan bentuk mata kalian secara sempurna.

1. Pahami Bentuk Mata: Sebelum mempelajari teknik-teknik eyeliner , pentingnya untuk memahami bentuk mata kalian. Bentuk mata yang umum termasuk bentuk mata almond, bulat, sipit, turun, naik, dan monolid. Setiap bentuk memiliki karakteristik yang unik dan membutuhkan teknik eyeliner yang spesifik untuk meningkatkan keindahan dari mata tersebut.

Teknik membuat eyeliner yang sesuai dengan berbagai bentuk mata membutuhkan produk seperti Soulyu Precision Pro-Matte Eyeliner yang tahan lama selama 24 jam, serta dirancang secara khusus menggunakan ujung ultra-precise agar mudah diaplikasikan. Berikut adalah beberapa tips eyeliner yang sesuai dengan berbagai bentuk mata:

 BACA JUGA:

2. Mata Almond: Mata almond dianggap cocok dengan hampir semua tampilan eyeliner. Untuk menyesuaikan mata almond, mulailah dengan melapisi garis bulu mata bagian atas kalian dengan garis tipis eyeliner dan tebalkan secara bertahap ke arah sudut luar mata dan untuk menambah kesan dramatis, gambarlah sayap halus di sudut luar untuk memanjangkan mata lebih jauh.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/482/3171417/mata-w9uc_large.jpg
Benarkah Mata Sering Berkedip Tanda Cacingan? Cek Fakta Ilmiahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/611/3160258/kantung_mata-KilW_large.jpg
Kantung Mata Hitam Tanda Alami Depresi? Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/298/3081440/6_jenis_makanan_ini_dipercaya_bisa_perbaiki_penglihatan_mata_jadi_normal-IVTC_large.jpg
6 Jenis Makanan Ini Dipercaya Bisa Perbaiki Penglihatan Mata Jadi Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/27/611/2909349/begini-tips-atasi-mata-kering-dalam-10-menit-ekrfjkzBCP.jpg
Begini Tips Atasi Mata Kering dalam 10 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/194/3178339//devina-BSbe_large.jpg
Gaya Glamor Davina Karamoy Hadiri Perayaan Diwali, Netizen: Gak Pernah Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175277//ghost_lashes_ella-xt3f_large.jpg
Tren Ghost Lashes, Solusi Make Up Tanpa Drama Bulu Mata Palsu 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement