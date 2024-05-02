Tips Menyesuaikan Eyeliner dengan Bentuk Mata

SIAPA sih wanita yang tidak menginginkan mata yang terlihat hidup, bersinar, dan segar? Jawabannya tentu saja semua wanita pasti menginginkannya. Untuk mencapai tampilan mata yang diinginkan, banyak orang menggunakan eyeliner karena memang alat ini dapat meningkatkan keindahan mata.

Namun, terkadang beberapa orang masih bingung memilih jenis eyeliner yang cocok untuk bentuk mata mereka. Maka dari itu, mari kita jelajahi beberapa tips dan teknik yang akan membantu kalian menyesuaikan penggunaan eyeliner agar sesuai dengan bentuk mata kalian secara sempurna.

1. Pahami Bentuk Mata: Sebelum mempelajari teknik-teknik eyeliner , pentingnya untuk memahami bentuk mata kalian. Bentuk mata yang umum termasuk bentuk mata almond, bulat, sipit, turun, naik, dan monolid. Setiap bentuk memiliki karakteristik yang unik dan membutuhkan teknik eyeliner yang spesifik untuk meningkatkan keindahan dari mata tersebut.

Teknik membuat eyeliner yang sesuai dengan berbagai bentuk mata membutuhkan produk seperti Soulyu Precision Pro-Matte Eyeliner yang tahan lama selama 24 jam, serta dirancang secara khusus menggunakan ujung ultra-precise agar mudah diaplikasikan. Berikut adalah beberapa tips eyeliner yang sesuai dengan berbagai bentuk mata:

2. Mata Almond: Mata almond dianggap cocok dengan hampir semua tampilan eyeliner. Untuk menyesuaikan mata almond, mulailah dengan melapisi garis bulu mata bagian atas kalian dengan garis tipis eyeliner dan tebalkan secara bertahap ke arah sudut luar mata dan untuk menambah kesan dramatis, gambarlah sayap halus di sudut luar untuk memanjangkan mata lebih jauh.