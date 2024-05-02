Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tips Liburan Aman ke Thailand saat Cuaca Panas Ekstrem

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |05:48 WIB
5 Tips Liburan Aman ke Thailand saat Cuaca Panas Ekstrem
Ilustrasi (Foto: Unsplash)
A
A
A

SEJUMLAH negara di Asia salah satunya Thailand saat ini tengah dilanda gelombang panas ekstrem.

Bahkan, setidaknya 30 orang meninggal dunia akibat heartstroke atau serangan panas yang disebabkan oleh gelombang panas tersebut.

Menurut keterangan Pemerintah Kota Bangkok, indeks panas di Thailand diperkirakan bakal meningkat di atas 52 derajat celsius sehingga mereka mengeluarkan peringatan panas ekstrem.

Nah, bagi Anda yang berencana berwisata ke Thailand, disarankan untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi cuaca panas ekstrem yang sedang melanda negeri gajah putih.

Berikut tips liburan aman ke Thailand di tengah cuaca panas ekstrem;

1. Minum air putih cukup

Pertama dan terpenting ialah mencukupi kebutuhan air untuk tubuh saat cuaca panas. Menjaga tubuh tetap terhidrasi juga penting.

Minum air putih yang cukup harus tetap dijaga dan tak boleh terlewat. Minum yang cukup tentu akan menjaga tubuhmu dari dehidrasi atau kekurangan cairan.

2. Konsumsi vitamin

Mengonsumsi suplemen juga bisa jadi opsi untuk menjaga kesehatan tubuh saat liburan. Selain dari multivitamin, Anda juga bisa mendapatkan vitamin dari bahan makanan seperti sayur dan buah.

3. Istirahat cukup

Satu lagi tips tetap sehat saat liburan di cuaca panas ialah istirahat yang cukup. Selain minum air putih dan tetap terhidrasi, istirahat yang cukup juga diperkukan khususnya saat liburan di cuaca panas.

