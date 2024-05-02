Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Thailand Diterjang Panas Ekstrem, Ini 5 Cara Mengatasinya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |01:00 WIB
Thailand Diterjang Panas Ekstrem, Ini 5 Cara Mengatasinya
Cara mengatasi cuaca ekstrem. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELAKANGAN ini beberapa negara di Asia salah satunya Thailand tengah dilanda gelombang panas. Bahkan, setidaknya ada 30 orang yang meninggal imbas heartstroke atau serangan panas yang disebabkan oleh gelombang panas tersebut.

Menurut keterangan Pemerintah kota Bangkok, indeks panas di Thailand diperkirakan bakal meningkat di atas 52 derajat Celcius sehingga mereka mengeluarkan peringatan panas ekstrem.

Nah, bagi Anda yang berencana berwisata ke Thailand, disarankan untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi panas ekstrem yang sedang melanda negara tersebut. Berikut diantaranya, dilansir dari berbagai sumber, Kamis (2/5/2024).

1. Minum Air Putih yang Cukup

Pertama dan paling penting adalah mencukupi kebutuhan air untuk tubuh saat cuaca panas. Menjaga tubuh tetap terhidrasi juga penting. Minum air putih yang cukup harus tetap dijaga dan tak boleh terlewat. Minum yang cukup tentu akan menjaga tubuhmu dari dehidrasi atau kekurangan cairan.

Cuaca panas

2. Mengonsumsi Vitamin

Mengonsumsi suplemen juga bisa jadi opsi untuk menjaga kesehatan tubuh saat liburan. Selain dari multivitamin, kamu juga bisa mendapatkan vitamin dari bahan makanan seperti sayur dan buah.

3. Istirahat yang Cukup

Satu lagi tips tetap sehat saat liburan di cuaca panas ialah istirahat yang cukup. Selain minum air putih dan tetap terhidrasi, istirahat yang cukup juga diperkukan khususnya saat liburan di cuaca panas.

4. Hindari Mandi Air Dingin

Selanjutnya hindari mandi air dingin. Saat liburan di cuaca panas, mandi air dingin sering kali jadi opsi utama. Mandi air dingin justru akan menutup pori-pori. Untuk itu, mandi air hangat justru disarankan apalagi setelah berpanas-panasan.

