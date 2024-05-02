Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Unik, Dua Wanita dengan Rahim Ganda Melahirkan Anak Kembar, Lahirnya di Rumah Sakit yang Sama

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |21:00 WIB
Unik, Dua Wanita dengan Rahim Ganda Melahirkan Anak Kembar, Lahirnya di Rumah Sakit yang Sama
Kelahiran unik terjadi di Rumah Sakit Alabama. (Foto: People.com)
A
A
A

RUMAH Sakit Universitas Alabama di Birmingham, Amerika Serikat, belum lama ini membantu melahirkan sepasang anak kembar yang lahir dari dua wanita dengan rahim ganda. Kehamilan dan proses lahiran di rumah sakit yang sama ini disebut sebagai kejadian ‘satu dalam sejuta’ alias langka.

Melansir People, Kamis (2/5/2024), seorang wanita bernama Shellie Pascoe menyambut buah hati kembarnya yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan ada 6 Maret lalu. Shellie Pascoe berhasil melahirkan anak kembarnya dalam keadaan sehat.

Wanita 29 tahun itu telah diberitahu oleh dokter setahun yang lalu, bahwa dirinya memiliki kondisi langka yang disebut didelphys uterus atau rahim ganda.

“Sejak saat itu, kami diberitahu bahwa mungkin sangat sulit untuk membuat saya hamil dan juga untuk menjaga kehamilan,” kata Shellie Pascoe.

Bagaimana tidak kesulitan dan pesimis? Shellie Pascoe sempat mengalami keguguran sebanyak dua kali. Hingga akhirnya Shellie Pascoe dan John, suaminya, kembali dikaruniai buah hati yang ternyata kembar. Mereka pun sempat terkejut ketika melakukan USG bayi kembarnya untuk pertama kali.

Perasaan senang, terkejut, sekaligus khawatir mereka rasakan kala itu. Namun mereka terus mengusahakan kesehatan janinnya agar bisa terlahir ke bumi.

Kelahiran unik

"Kami hanya berdoa untuk detak jantung yang sehat dan kami mendapatkannya dua kali lipat dan kami merasa sangat bersyukur," tutur John.

Dokter Spesialis Penanganan Kehamilan Berisiko di Rumah Sakit Universitas Alabama, Dr. Richard Davis mengungkap bahwa kemungkinan untuk memiliki rahim ganda dan mengandung bayi di masing-masing rahim itu hanya terjadi satu dalam sejuta.

Meskipun kemungkinannya rendah, Shellie Pascoe menyambut anak kembarnya hanya selang beberapa bulan setelah ibu lain yang memiliki kasus serupa dengannya lahir di rumah sakit yang sama.

Wanita tersebut adalah Kelsey Hatcher, yang juga lahir dengan kondisi langka. Kelsey Hatcher dan suaminya, Caleb, menyambut kelahiran gadis kembar pada Desember 2023 lalu. Kelsey Hatcher membawa anak kembarnya di kedua rahimnya setelah melahirkan tiga anak yang dibawa dalam satu rahim saja.

"Ketika saya pertama kali mengetahuinya saya langsung ingin tahu apakah ada orang yang dapat saya hubungi hanya untuk melihat apa pengalaman mereka. Tapi saya pikir saya hanya membaca dua kasus lain dimana mereka memiliki kehamilan di rahim yang benar-benar terpisah, dan tidak ada seorangpun yang dapat saya jangkau,” katanya.

Alhasil keduanya mendengar cerita satu sama lain dan mengetahui bahwa mereka tinggal hanya beberapa jam terpisah. Kedua ibu tersebut dapat terhubung sebelum Shellie Pascoe melahirkan. Kisah Kelsey Hatcher berhasil memotivasi Shellie Pascoe untuk melahirkan buah hatinya dengan sehat dan selamat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/481/3072666/kali_muscle-al13_large.jpg
Binaragawan Ini Ubah Warna Matanya Secara Permanen, Miliki Risiko Kematian Mendadak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/481/3072674/anjing_husky-Qqz3_large.jpg
Gegara Bawa Jalan-Jalan Anjing Peliharaan, Wanita Ini Kehilangan Mata Kanannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/481/3070732/sakit_kepala-CNuy_large.jpg
Viral Tren Chroming di Kalangan Anak dan Remaja, Bisa Sebabkan Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068975/kisah-wanita-kehilangan-4-anggota-tubuh-akibat-terkena-liur-anjing-eBaul8HWzO.jpg
Kisah Wanita Kehilangan 4 Anggota Tubuh Akibat Terkena Liur Anjing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068925/influencer-ini-hebohkan-dunia-maya-sebarkan-body-positivity-lewat-tubuh-besarnya-q9KsnXF5OR.jpg
Influencer Ini Hebohkan Dunia Maya, Sebarkan Body Positivity Lewat Tubuh Besarnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement