10 Tempat Wisata Populer dan Menarik di Blora, Pesonanya Getarkan Jiwa

POPULER sebagai daerah penghasil kayu jati terbaik, siapa sangka ternyata Blora memiliki pesona dan keindahan wisata yang belum banyak diketahui orang.

Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah ini memiliki pilihan tempat wisata yang lengkap dan menarik meski belum berstatus sebagai kota pariwisata.

Mulai dari hijaunya pegunungan hingga indahnya bebatuan gua-gua siap memenuhi hasrat berpetualang Anda.

Berikut Okezone rangkumkan 10 tempat wisata pilihan yang dapat Anda kunjungi saat liburan.

1. Gunung Manggir Blora

Anda yang ingin memacu adrenalin saat di Blora dapat mengunjungi objek wisata satu ini. Gunung Manggir yang terletak di Desa Ngumbul, Todanan ini memiliki medan yang cukup menantang. Jadi, ini akan menjadi tantangan sendiri bagi pelancong yang menyukai hiking.

Meski cukup menantang, Anda tidak akan dirugikan karena pemandangan mengesankan yang dapat Anda saksikan saat berada di Gunung Manggir ini.

Wisata gunung yang memiliki ketinggian sekitar 250 mdpl ini juga menyediakan beberapa fasilitas di sekitarnya seperti toilet, mushola, area parkir, dan penginapan.

Gunung Manggir merupakan salah satu wisata populer di Blora. Untuk itu, cukup ramai wisatawan yang mendatanginya apalagi gunung ini dibuka dan dapat ditanjaki kapan saja menyesuaikan arahan pihak Perhutani.

2. Goa Terawang

Masih berlokasi di Kecamatan Todanan, Goa Terawang menjadi destinasi yang cukup digemari. Pasalnya, kapan lagi dapat menikmati keindahan gua dengan cahaya matahari langsung yang menerawangi goa. Biasanya, kita kesulitan karena gelapnya berada di dalam goa.

Area wisata yang memiliki luas sekitar 13 hektare ini juga dilengkapi dengan beberapa wahana permainan anak-anak sehingga tidak perlu khawatir anak Anda akan bosan saat berada di wisata ini. Selain itu, Goa Terawang memiliki udara yang sejuk dan segar bagi untuk dinikmati.

Untuk merasakan semua keindahan dan panorama mengesankan Goa Terawang, Anda hanya perlu mengeluarkan biaya Rp10 ribu saja untuk tiket masuknya.

3. Gua Maria Sendang Harjo

Situs wisata satu ini menjadi salah satu objek wisata religi yang populer di Blora. Tempat wisata ini merupakan situ religi bagi umat Katolik. Dinamakan Gua Maria karena terdapat patung Bunda Maria di kawasan tersebut.

Umat Katolik biasanya melakukan ziarah di tempat ini. Selain itu, tempat ini sering dikunjungi juga karena memiliki nila-nilai sejarah yang mendalam terkait penyebaran Agama Katolik di sekitar. Diketahui, pengelola wisata inipun sering mengadakan upacara misa setiap malam Jumat Kliwon.

Bagi umat Katolik, dapat mengunjungi tempat ini untuk melaksanakan misa dan ibadah karena dijamin khusyuk dan damai sebab jauh dari kebisingan.

4. Grojogan Bengawan Solo

Beranjak dari indahnya pegunungan dan gua, grojogan di Blora satu ini tidak boleh diabaikan. Berlokasi di Bengawan Solo, Cepu, objek wisata satu ini mampu menghipnotis para pengunjung dengan keeksotisannya.

Aliran grojogan yang menyerupai air terjun itu dapat Anda nikmati untuk berendam dan bermain air bersama keluarga.

Selain itu, Anda juga bisa memancing di area tersebut dan mengabadikan momen dengan spot-spot instagramable destinasi ini.