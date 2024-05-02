Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Fasilitasi Bisnis Kuliner Lewat Foodstartup Indonesia 2024, Sandiaga: Manfaatkan Peluang yang Ada

Janila Pinta , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |19:17 WIB
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meluncurkan acara Kick Off Food Startup Indonesia (FSI) 2024 di JW Marriot Yogyakarta. Program ini membantu UKM makanan dan minuman di Indonesia dengan akses kapasitas, pemasaran, dan pendanaan.

FSI 2024 akan melibatkan seminar, mentoring, dan forum investasi untuk para pengusaha kuliner.

Pendaftaran dapat dilakukan di www.Foodstartup.id dengan persyaratan WNI, usaha makanan/minuman yang sudah berjalan, dan traksi bisnis minimal 1,5 miliar per tahun.

Pada pembukaan acara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berujar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, keunikan rasa dan berbagai macam rempah telah membawa masakan Indonesia ke sorotan global.

Kemenparekraf

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Namun, akses terhadap pembiayaan sangat penting untuk kelangsungan bisnis kuliner Indonesia.

Oleh karena itu, tahun ini Kementerian kembali membuka FoodStartup Indonesia, sebuah platform yang mendukung peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan pemasaran bagi pengusaha kuliner Indonesia yang kreatif, terutama yang berbasis pada Sustainable Development Goals (SDGS).

"Saya ingin menyampaikan harapan kepada semua peserta acara ini agar terus memanfaatkan peluang yang ada dan terlibat aktif dalam program FoodStartup Indonesia 2024," ujar Sandiaga.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
