Cetak Rekor, Bandara Ini Tak Pernah Kehilangan Bagasi Selama 30 Tahun!

BANDARA Internasional Kansai di Jepang menginjak usia ke-30 tahun 2024 ini. Bandara inipun mengungkapkan salah satu pencapaian terbaiknya selama tiga dekade yakni tidak pernah kehilangan bagasi penumpang sekalipun.

Bandara yang menampung sekitar 20-30 juta penumpang per tahunnya ini telah didirikan sejak September 1994 dan pihaknya mengklaim tidak pernah kehilangan bagasi satupun sejak dibuka.

Mungkin pencapaian tersebut diterima dengan baik oleh publik dan ada juga yang tidak memberikan perhatian atas pencapaian itu.

“Kami merasa belum melakukan sesuatu yang istimewa,” Humas Bandar Internasional Kansai, Kenji Takanishi mengutip Forbes.

(Foto: Populous)

“Kami telah bekerja seperti biasa. Kami hanya melakukan pekerjaan kami setiap hari dan kami diakui karenanya. Kami tentu senang menerima penghargaan tersebut. Saya pikir staf kami, terutama mereka yang bekerja di lapangan, merasa lebih senang,” tuturnya.

Keunggulan dari bandara satu inipun diakui oleh Skytrax, situs pemeringkatan penerbangan yang berpusat di Inggris.

Bandara tersibuk ke-7 di Jepang ini menerima penghargaan pengiriman bagasi bandara terbaik di dunia pada bulan April.

Pihak Bandara Kansai menjelaskan bahwa petugas bagasi dan staf darat mereka tidak pernah kehilangan tas.