HOME WOMEN TRAVEL

Viral Bule di Bali Ceburkan Motor Rental ke Kolam Renang, Netizen: Sampah!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |05:36 WIB
Viral Bule di Bali Ceburkan Motor Rental ke Kolam Renang, Netizen: Sampah!
Bule ceburkan motor ke kolam renang di Bali (Foto: Instagram/@idiots_inbali)
A
A
A

WARGA negara asing kembali berulah di Bali. Kali ini terekam video para bule sedang menggeber knalpot motor di pinggir kolam renang, dan kemudian menceburkannya.

Klip itu diunggah oleh akun Instagram @idiots_inbali. Dalam video singkat berdurasi 13 detik itu, tiga orang bule nampak bertelanjang dada di pinggir kolam renang.

Salah satu di antara mereka terlihat menggeber motor sambil tertawa disusul dua bule lainnya.

Motor matic tersebut kemudian meluncur bebas ke dalam kolam renang di depan mereka akibat digas penuh.

Bule Berulah di Bali

(Foto: Instagram/@idiots_inbali)

Alih-alih merasa bersalah, ketiga bule tersebut justru terlihat tertawa puas dengan aksi mereka. Tidak diketahui pasti di mana lokasi mereka melakukan aksi tersebut.

Diduga lokasi peristiwa itu berada di salah satu tempat penginapan yang ada di Bali. Menurut beberapa keterangan warganet, motor yang mereka ceburkan ke dalam kolam renang tersebut juga merupakan motor rental yang mereka sewa milik warga setempat.

Video tersebut lantas viral dan mendapat banyak kecaman dari warganet. Mereka menyebut aksi para bule tersebut tidak lucu dan justru keterlaluan.

Mengingat, mereka sedang berada di negara orang, dan menggunakan fasilitas yang ada di sana.

Halaman:
1 2
      
