Tips Masak Steak Anti Gagal ala Chef Yuda Bustara: Jangan Salah Pilih Daging

STEAK menjadi salah satu menu yang western yang simpel dan tak memerlukan banyak bahan. Akan tetapi tak semua orang bisa membuat steak dengan kematangan yang sempurna lho.

Tingkat kematangan steak pun berbeda-beda, mulai dari well done (matang sempurna), medium rare (setengah matang, medium (tiga perempat matang), bahkan ada yang rare (seperempat matang).

Celebrity Chef Yuda Bustara mengungkap bahwa tingkat kematangan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing orang. Menurutnya, hanya daging-daging berkualitas tinggi yang lezat dikonsumsi meski tanpa menggunakan banyak bumbu atau saus. Hanya dengan taburan garam dan merica saja sudah bisa bikin ketagihan jika dagingnya berkualitas.

Bagi para pecinta wagyu, Meat & Livestock Australia (MLA) bekerja sama dengan negara bagian New South Wales (NSW) untuk menghasilkan daging sapi terbaik yang bisa bikin pecinta steak ketagihan. Anda bisa coba daging wagyu Wild Rivers yang sangat cocok dijadikan steak. Dari marbling daging tersebut terlihat sangat cantik dan natural, maka tak heran rasanya pun sangat juicy.

“Kalo dagingnya udah enak itu gak perlu tambahan bumbu apa-apa lagi sebenarnya. Jadi kami akan memakai daging dari New South Wales Manning Valley Naturally dan daging wagyu Wild Rivers. Mereka itu hanya beda tempat doang,” kata dia.

Selain itu, adapun jenis New South Wales Manning Valley Naturally yang penampilannya mirip dengan wagyu. Rasanya pun tak kalah dengan wagyu yang empuk dan meleleh di mulut. Chef Yuda Bustara menyarankan untuk memastikan wajannya dalam keadaan yang panas sebelum dimasukkan daging ke dalam pancinya. Hal ini agar bagian luar steak bisa menghasilkan crust atau garing di bagian luar.

Sebelum dimasak, pastikan daging steak telah dimarinasi dengan garam. Chef Yuda Bustara menyarankan untuk tidak menaruh lada di awal. Sebab ini akan membuatnya gosong dan terasa pahit, jadi lebih baik menaruhnya ketika steak sudah matang.

“Jadi bumbuin steaknya dengan garam aja, karena kalau pakai merica di awal itu biasanya gosong kalau pannya terlalu panas. Jadi lebih baik kasih lada di akhir,” ujar Chef Yuda Bustara kepada awak media dalam Kick Off NSW Beef Escapade di Ranch Market Lotte Shopping Avenue.

Selain itu, Chef Yuda Bustara menjelaskan bahwa ketika memasukkan daging steak ke dalam wajan, jangan terlalu sering di bolak- balik. Biarkan satu sisinya matang sempurna agar daging tidak hancur.