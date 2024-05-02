Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ini 2 Jenis Daging Australia Kolaborasi MLA dan NSW yang Cocok Dijadikan Steak

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |18:25 WIB
Ini 2 Jenis Daging Australia Kolaborasi MLA dan NSW yang Cocok Dijadikan Steak
Daging Sapi MLA. (Foto: MPI)
A
A
A

STEAK menjadi salah satu kuliner western yang semakin diminati oleh masyarakat. Bahkan banyak orang mulai menggandrungi berbagai daging berkualitas yang memiliki cita rasa yang menggugah selera.

Celebrity Chef Yuda Bustara mengungkap salah satu daging sapi berkualitas yang paling mudah diperoleh di Indonesia yaitu daging sapi dari Australia. Harganya pun cenderung lebih murah dibandingkan dengan kualitas daging impor lainnya.

“Daging Australia itu jenis daging yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Karena ini berkualitas dan harganya paling murah daripada daging impor dari negara lain,” jelas Chef Yuda Bustara kepada awak media dalam Kick Off NSW Beef Escapade di Ranch Market Lotte Shopping Avenue.

Meskipun memiliki harga yang murah, tapi kualitas dari daging Australia tak kalah bagusnya dengan negara-negara lain. Hal ini karena sapi-sapi di Australia kebanyakan dirawat dengan baik, dari segi nutrisi maupun kualitas hidupnya.

Meat & Livestock Australia (MLA) bekerja sama dengan negara bagian New South Wales (NSW) untuk menghadirkan stok daging Australia dalam acara NSW Beef Escapade.

Ada beberapa daging sapi asli Australia dari MLA dan NSW yang direkomendasikan oleh Chef Yuda Bustara yaitu New South Wales Manning Valley Naturally dan daging wagyu Wild Rivers. “Jadi kami akan memakai daging dari New South Wales Manning Valley Naturally dan daging wagyu Wild Rivers. Mereka itu hanya beda tempat doang,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/298/3145170/hewan_kurban-WTmb_large.jpg
Jangan Dibuang, Kepala Sapi Punya Kandungan Vitamin dan Sumber Nutrisi Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/298/3144372/daging-HZtm_large.jpeg
Kadar Kolesterol Daging Kambing vs Sapi, Mana Lebih Aman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/298/3067541/hangzhou_finest-nT0m_large.jpeg
Menikmati Experience Hangzhou’s Finest in Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/298/3022706/4-tips-sehat-makan-daging-di-perayaan-idul-adha-biar-gak-kolesterol-qn3nBNjrV5.jpg
4 Tips Sehat Makan Daging di Perayaan Idul Adha, Biar Gak Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/298/3019647/persiapan-idul-adha-cek-resep-dan-cara-mengolah-paru-sapi-agar-anti-amis-s9L4gwEde6.jpg
Persiapan Idul Adha, Cek Resep dan Cara Mengolah Paru Sapi agar Anti Amis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement