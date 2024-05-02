Ini 2 Jenis Daging Australia Kolaborasi MLA dan NSW yang Cocok Dijadikan Steak

STEAK menjadi salah satu kuliner western yang semakin diminati oleh masyarakat. Bahkan banyak orang mulai menggandrungi berbagai daging berkualitas yang memiliki cita rasa yang menggugah selera.

Celebrity Chef Yuda Bustara mengungkap salah satu daging sapi berkualitas yang paling mudah diperoleh di Indonesia yaitu daging sapi dari Australia. Harganya pun cenderung lebih murah dibandingkan dengan kualitas daging impor lainnya.

“Daging Australia itu jenis daging yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Karena ini berkualitas dan harganya paling murah daripada daging impor dari negara lain,” jelas Chef Yuda Bustara kepada awak media dalam Kick Off NSW Beef Escapade di Ranch Market Lotte Shopping Avenue.

Meskipun memiliki harga yang murah, tapi kualitas dari daging Australia tak kalah bagusnya dengan negara-negara lain. Hal ini karena sapi-sapi di Australia kebanyakan dirawat dengan baik, dari segi nutrisi maupun kualitas hidupnya.

Meat & Livestock Australia (MLA) bekerja sama dengan negara bagian New South Wales (NSW) untuk menghadirkan stok daging Australia dalam acara NSW Beef Escapade.

Ada beberapa daging sapi asli Australia dari MLA dan NSW yang direkomendasikan oleh Chef Yuda Bustara yaitu New South Wales Manning Valley Naturally dan daging wagyu Wild Rivers. “Jadi kami akan memakai daging dari New South Wales Manning Valley Naturally dan daging wagyu Wild Rivers. Mereka itu hanya beda tempat doang,” ujarnya.