MLA Hadirkan 2 Jenis Daging Sapi Australia Berkualitas lewat Acara NSW Beef Escapade

DAGING sapi menjadi salah satu sumber protein yang banyak digemari oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Bahkan saat ini berbagai jenis dan juga kualitasnya pun sudah berbagai macam, mulai dari wagyu, meltique, dan masih banyak lagi.

Oleh karenanya, Meat & Livestock Australia (MLA) bekerja sama dengan negara bagian New South Wales (NSW) untuk menghadirkan dua jenis daging sapi asal Australia yang banyak mampu menggoyang lidah para pecinta daging.

Chief Representative MLA Indonesia, Christian Haryanto menyatakan bahwa acara ini diharapkan dapat mengedukasi para pecinta daging di Jakarta yang terkait dengan kualitas serta rasa dari daging sapi Australia. Tentunya setiap daging sapi Australia yang ditampilkan dalam acara NSW Beef Escapade ini sudah dijamin halal. Pihak MLA pun sudah memastikan setiap prosedur dan kehalalan dagingnya.

“Acara ini tujuannya untuk mengedukasi maupun memberikan pengetahuan tentang kualitas daging sapi khas Australia, tentunya sudah halal. Karena kami pastikan daging sapi dari Australia yang masuk ke Indonesia pastinya halal untuk dikonsumsi,” jelas Christian Haryanto kepada awak media dalam Kick Off NSW Beef Escapade di Ranch Market Lotte Shopping Avenue.

Terdapat 2 jenis daging yang dihadirkan oleh MLA dan NSW dalam acara ini yaitu Manning Valley Naturally dan Wild Rivers Purebred Wagyu. Daging tipe Manning Valley Naturally ini telah mendapatkan lebih dari 25 penghargaan. Bahkan kualitas dagingnya setara dengan daging sapi yang diberikan pakan rumput premium. Dengan pakan yang berkualitas, maka hasil dagingnya juga jadi lebih juicy dan nikmat.

Dengan memelihara sapi secara alami di lingkungan yang terbaik, Manning Valley Naturally menghadirkan keseimbangan sempurna antara alam dan daging sapi berkualitas kepada dunia. Sedangkan untuk daging wagyu Wild Rivers, ini menjadi salah satu daging yang terkenal dengan marblingnya. Daging Wild Rivers sendiri telah mendapatkan skor 8+ dari segi marbling dagingnya.

Marbling pada daging tersebut lebih natural, sebab sapinya telah dibesarkan secara alami di padang rumput terbuka. Sehingga sapi-sapi Wild Rivers menghabiskan lebih dari 350 hari dengan makanan yang paling bergizi. Maka tak heran mengapa dagingnya bisa memiliki marbling yang alami dan sangat cantik.