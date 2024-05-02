Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Awas Makanan Tinggi Gula Bisa Sebabkan Wajah Mudah Berjerawat Loh

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |14:53 WIB
Awas Makanan Tinggi Gula Bisa Sebabkan Wajah Mudah Berjerawat Loh
Tips Mencegah Jerawat. (Foto: Freepik)
A
A
A

SIAPA yang suka makanan manis? Makanan manis yang mengandung gula memang nikmat untuk disantap sebagai camilan maupun makanan penutup. Tapi, ingat jangan terlalu banyak mengonsumsi makanan manis.

Pasalnya, mengonsumsi gula dapat menyebabkan jerawat. Konsumsi gula secara berlebihan dapat meningkatkan risiko jerawat karena beberapa alasan tidak langsung.

"Gula meningkatkan peradangan di tubuh kita, termasuk kulit kita," kata Brooke Jeffy, MD, dokter kulit bersertifikat yang berbasis di Scottsdale, Arizona seperti dilansir dari Well and Good.

"Peradangan ini berdampak negatif pada lapisan pelindung kulit, membuat kita lebih rentan terhadap jerawat," tambah dia.

Selain itu, mengonsumsi gula juga meningkatkan insulin, sehingga meningkatkan produksi sebum di kulit, kata Dr. Jeffy. Minyak berlebih ini memerangkap sel-sel kulit mati di pori-pori Anda dan dapat menyebabkan peradangan dan timbulnya jerawat.

Jadi, tidak, gula tidak secara langsung menyebabkan jerawat, tetapi gula pasti menciptakan lingkungan yang membuat kemungkinan timbulnya jerawat lebih besar. Sementara itu, dokter kulit bersertifikat yang berbasis di Scottsdale, Arizona, Brooke Jeffy, MD, mengatakan kunci kesehatan kulit terletak pada kesehatan usus Anda.

"Mikrobioma di usus Anda berinteraksi langsung dengan mikrobioma di kulit Anda, jadi apa yang Anda lakukan makan bersama makanan merupakan faktor kunci kesehatan kulit Anda," kata Dr. Boakye.

Boakye mengatakan penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang mengonsumsi makanan rendah serat, hal itu dapat memperburuk sejumlah kondisi peradangan, termasuk jerawat, rosacea, psoriasis, dan eksim.

Halaman:
1 2
      
