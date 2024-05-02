Mengapa Sebagian Orang Kurus Banyak Makan Tapi Tak Gemuk? Ini Penyebabnya

MENGAPA Sebagian Orang Kurus Banyak Makan Tapi Tak Gemuk? Ini Penyebabnya, mungkin jadi hal yang bikin penasaran sebagian orang awam. Maka dari itu akan dibahas singkat melalui artikel ini.

Kesehatan dan penampilan fisik seringkali menjadi perhatian utama bagi banyak orang. Nah, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada orang yang bisa makan banyak tanpa mengalami kenaikan berat badan yang signifikan, sementara yang lain mudah sekali bertambah berat badannya?

Penasaran apa saja faktor yang mempengaruhinya? Melansir dari Cigna Healthcare, Kamis (2/5/2024) berikut ini ulasan mengapa sebagian orang kurus banyak makan tapi tak gemuk, ini penyebabnya.

1. Hanya makan saat merasa lapar: Terkadang, rasa lapar muncul dari pikiran, bukan dari tubuh. Beberapa orang, mungkin makan karena keinginan atau kebiasaan, bukan karena tubuh mereka membutuhkan energi tambahan.

Orang dengan nafsu makan besar mungkin dapat mengonsumsi lebih banyak kalori daripada yang dibutuhkan, dan berakibat pada kenaikan berat badan. Makanlah hanya saat benar-benar merasa lapar, bukan karena keinginan untuk ngemil atau tergoda oleh makanan. Cara ini membantu menjaga berat badan tetap stabil.