HOME WOMEN FASHION

Jogja Fashion Week Bawa Tema Fushion Fashion, Bakal Hadirkan 100 Jenama

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |17:18 WIB
Jogja Fashion Week Bawa Tema Fushion Fashion, Bakal Hadirkan 100 Jenama
Jogja Fashion Week. (Foto: MPI)
JOGJA Fashion Week (JFW) 2024 bakal kembali digelar 22-25 Agustus 2024 di Jogja Expo Center (JEC). Tahun ini, Jogja Fashion Week bakal menggambarkan konsep penyatuan atau perpaduan elemen-elemen yang berbeda dalam dunia Fashion

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Sjam Arjayanti, mengatakan JFW merupakan satu kesatuan rangkaian acara berupa Peragaan Busana, Pameran, Edukasi, Lomba, dan Hiburan. JFW diharapkan bakal menjadi media komunikasi dan interaksi antara pelaku usaha di bidang Fashion agar Be to Be

"Dengan tema Fushion Fashion ini, brand-brand ready to wear lokal kualitas internasional bakal digandeng. Tujuannya untuk mendongkrak transaksi ekonomi," kata dia dalam peluncuran di Royal Ambarrukmo.

JFW memang digadang-gadang bisa menjadi media transaksi antara pelaku usaha dengan konsumennya (B to C) sehingga terjalin komunikasi ekonomi yang baik dan kontinyu. Hal tersebut sesuai dan selaras dengan peta jalan Jogja Fashion Week.

Menurutnya hal ini mencerminkan ide bahwa Fashion tidak terbatas pada satu gaya atau satu budaya, tetapi merupakan hasil dari kolaborasi antara berbagai inspirasi, tradisi, dan tren. Makna dari Fusion Fashion di mana secara selaras dengan peta jalan Jogja Fashion Dunia sebagai perpaduan Integrasi Budaya, Kreativitas Tanpa Batas, Harmoni Visual dan Sentuhan Modern.

"Jogja Fashion Week 2024 akan dilaksanakan di Grand Bima Hall JEC menampilkan Tren Fashion Global dengan rangkaian fashion show, pameran dan acara edukasi, " tambahnya.

JFW 2024 menampilkan lebih dari 64 drsainer pilihan DIY dan 48 desainer dari berbagai wilayah Indonesia. Nama-nama besar di industri fashion Indonesia akan diundang untuk turut serta berpartisipasi menyemarakkan JFW 2024 dan penyelenggara masih membuka seluas-luasnya kesempatan para fashion designer yang lain untuk turut berpartisipasi.

Halaman:
1 2
      

