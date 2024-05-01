Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Wika Salim dengan Dress Pink, Tampil Feminin dan Manis

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |09:08 WIB
Potret Wika Salim dengan Dress Pink, Tampil Feminin dan Manis
Wika Salim. (Foto: Instagram)
A
A
A

WIKA Salim salah satu penyanyi yang aktif membagikan aktivitasnya di media sosial. Salah satunya saat dia diundang untuk manggung di beberapa acara.

Seperti pada postingan terbarunya Wika menghibur masyarakat Kapuas dalam acara HUT Ke-218 Kapuas bertajuk Pestaforia Kapuas 2024, di Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah.

Wika pun mengunggah momen dirinya sebelum dan saat tampil di hadapan masyarakat Kapuas. Penampilannya begitu memesona memakai dress pink. Berikut ulasannya dari Instagram @wikasalim.

Tampil feminin

Wika Salim

Saat menghadiri acara tersebut, Wika Salim tampil feminin pakai dress ketat warna pink. Dress tersebut memiliki aksen tambahan kain warna putih dengan aksesori bunga besar. Dress yang ia pakai ini juga membuat tampilannya makin seksi dengan belahan tinggi hingga paha.

“Tetap menyala tante,” kata @kakak***

Tampil cantik

Wika Salim

Paras cantik Wika Salim di foto ini begitu terpancar. Dia memakai makeup tebal dengan nuansa pink yang senada dengan warna bajunya. Sementara itu tampilan rambut Wika digerai dan tertata rapi.

“Cantik banget sih,” komen @fajareko***

Halaman:
1 2
      
