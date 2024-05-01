Viral Penerima KIP Undip Flexing iPhone hingga Tas Mahal, Jerome Polin: Mau Gak Percaya Tapi Kok..

KARTU Indonesia Pintar (KIP) Kuliah belakangan ini menjadi buah bibir hangat di media sosial. KIP Kuliah sendiri merupakan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan biaya pendidikan siswa dari keluarga yang kurang mampu.

Namun pada kenyataannya, di Universitas Diponegoro (Undip) ditemukan adanya beberapa mahasiswa yang menyalahgunakan KIP Kuliah tersebut. Dikutip dari akun X @undipmenfess, terdapat seseorang yang mengirim menfess di akun tersebut.

Pengirim anonim tersebut mengirimkan tangkapan layar dari salah satu akun mahasiswa yang diduga penerima program bantuan KIP Kuliah.

Dalam akun Instagram mahasiswa tersebut, memuat banyak foto-foto yang memperlihatkan barang-barang mewah yang digunakan, kegemarannya untuk mendatangi cafe-cafe, dan berbagai unggahan yang dinilai hedon oleh netizen.

Sejauh ini para netizen di X telah menemukan ada 4 orang mahasiswa yang diduga mendapatkan bantuan KIP Kuliah, dengan berinisial RAM, NDP, CMJE, dan SKP.

Bahkan para netizen menemukan beberapa dari mereka sempat memamerkan barang-barang mewah seperti Iphone, Ipad, memakai tas bermerk, dan setelah diselidiki lebih lanjut, ada juga yang memiliki bisnis pakaian sendiri.

Sebagian besar dari mereka pun telah menjadi influencer di media sosial. Melihat unggahan tersebut, netizen pun ikut geram dan menyayangkan mengapa bisa program KIP Kuliah tersebut tidak tepat sasaran.

Terlebih hal tersebut baru diungkap sekarang melalui media sosial, padahal sebagian dari mahasiswa penerima KIP Kuliah itu ada yang telah mendapatkan bantuan sejak tahun 2022.

Bahkan mahasiswa dengan inisial NDP sempat bertemu langsung oleh Influencer Jerome Polin. Foto keduanya mendadak viral karena sempat dimasukkan ke highlights Instagram pribadi NDP.