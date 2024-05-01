Potret Azriel Hermansyah Nge-Gym, Body Goalsnya Bikin Netizen Kepincut

, Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |22:44 WIB

ADIK Aurel Hermansyah, Azriel Hermansyah, sukses bikin netizen kepincut. Momen itu terlihat saat Azriel asyik menunjukan body goals-nya saat asyik nge-gym.

Momen itu diunggah putra Anang Hermansyah ini di akun Instagram-nya, @azriel_hermansyah. Terlihat kekasih Sarah Menzel itu menunjukan otot tubuhnya saat mengangkat alat-alat gym.

“Trust the process,” tulis Azriel.

Video tersebut memerlihatkan adik Aurel Hermansyah ini mengangkat beban seperti barbel dan alat-alat lainnya.

Azriel begitu fokus melakukan gym demi membentuk tubuh yang ideal. Terlihat dada Azriel juga lebih bidang dan tegap.

Sesekali Azriel memamerkan otot tangannya yang kekar hasil konsisten melakukan gym.