Potret Jennie BLACKPINK Tampil Feminin dan Imut di Tokyo

PENAMPILAN Jennie BLACKPINK memang tak pernah gagal. Jennie BLACKPINK memang kerap menghadirkan tampilan ikonik, tidak terkecuali saat dia hadir di Tokyo.

Jennie BLACKPINK kembali berhasil menarik perhatian penggemar dengan penampilannya saat menghadiri acara kolaborasi dengan Gentle Monster di Jepang.

Memang, setiap kali Jennie menghadiri suatu acara, perhatian semua mata langsung tertuju padanya. Kali ini penampilannya di acara Jentle Salon Pop-up Store di Tokyo mengejutkan semua orang.

Meski acaranya bersifat privat, namun antusiasme para Blinks yang hadir tak bisa dianggap remeh. Jennie menyapa penggemar dengan hangat dan menyemangati mereka dengan senyum manisnya.

Namun, penampilan Jennie hari itu mengejutkan netizen. Ia mengenakan dress pendek berwarna putih yang sangat elegan dipadukan dengan syal pita hitam yang digantung cantik.

Untuk melengkapi penampilannya, Jennie juga memadukannya dengan celana ketat full-leg dan sepatu berwarna coklat untuk tampilan klasik yang mempengaruhi keseluruhan penampilannya.