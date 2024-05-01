Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Cantik Noa van der Hoeven, Kekasih Rafael Struick saat Nonton Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |11:22 WIB
Profil dan Potret Cantik Noa van der Hoeven, Kekasih Rafael Struick saat Nonton Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23
Potret kekasih Rafael Struick (Foto: Instagram)
A
A
A

PROFIL dan potret cantik Noa van der Hoeven, kekasih Rafael Struick saat nonton Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23. Adapun momen keduanya membuat pencinta sepakbola Tanah Air yang salah fokus dan mengira Noa sudah kembali ke Belanda.

Ya, tampaknya netizen sudah tahu Noa menemani Rafael Struick di Qatar selama Piala Asia U-23 2024 berlangsung. Biasanya, Noa menonton tak ditemani Rafael Struick lantaran pemain ADO Den Haag tersebut berada di lapangan.

Untuk itu netizen pun ingin mengetahui mengenai sosok kekasih pemain lini depan Timnas tersebut. Salah satunya mengenai profilnya.

Berikut profil dan potret cantik Noa van der Hoeven, kekasih Rafael Struick saat nonton Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23:

- Profil Noa van der Hoeven:

Kekasih rafael 1

Pemilik nama lengkap Noa van der Hoeven ini merupakan wanita kelahiran Belanda. Ia lahir tahun 2002, hingga saat ini usianya baru genap 21 tahun. Dia juga sempat menempuh pendidikan di Veurs Lyceum Leidschendam. Ia diketahui mengambil program tentang ekonomi dan masyarakat.

Saat ini Ia sedang sibuk menjalani pekerjaan.Selain itu, Ia juga diketahui pernah bekerja menjadi personal assistant wedding planner di The Beloved Nomad.

Halaman:
1 2
      
