Ternyata Ini Alasan Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Ketagihan Nonton Drakor

TERNYATA ini alasan pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan ketagihan nonton Drakor (Drama Korea). Hal itu diungkapkannya saat interview dengan salah satu media asal Korea Selatan.

Dalam wawancara itu, dia mengungkapkan sangat senang dan bersyukur Indonesia masuk semifinal Piala Asia U-23. Apalagi, Marselino bertekad agar Indonesia masuk Olimpiade Paris.

Tidak hanya itu, Marselino juga mengungkapkan mengenai hobinya yang suka menonton drama Korea. Lantas apa alasannya?

Ternyata ini alasan pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan ketagihan nonton Drakor (Drama Korea) yakni dikarenakan alur ceritanya.

" Saya tidak selalu menonton drama Korea namun sangat suka. Sebelumnya saya cuma pernah menyaksikan Vincenzo," beber Marselino Ferdinan.

"Setelah pertandingan melawan Korea, saya nonton. Bahkan sebelumnya pun juga. Sekarang saya tengah mengikuti Queen of Tears. Kenapa? Karena cerita realistis," tambahnya.

Sebagai informasi Marselino Ferdinan mengawali karir sepakbolanya di Jawa Timur, tepatnya di klub Persebaya Surabaya. Ia bermain di kelompok umur U-16 klub berjuluk Bajul Ijo tersebut pada 2020.

Marselino Ferdinan akhirnya diorbitkan ke tim senior Persebaya Surabaya semusim berselang. Laga perdana dilakoninya saat melawan Persikabo 1973 yang berakhir kemenangan untuk timnya 3-1.