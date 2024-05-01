5 Potret Cantik Mahalini yang Dikabarkan Segera Menikah dengan Rizky Febian

KABAR bahagia datang dari pasangan selebritis, Mahalini dan Rizky Febian. Dua penyanyi Tanah Air ini dikabarkan akan segera menikah pada bulan Mei tahun ini.

Meski Mahalini dan Rizky cukup tertutup membagikan perihal hari bahagia mereka, keduanya pun tetap kompak tampil bersama. Dua sejoli ini selalu memerlihatkan potret mesra saat bersama.

Mahalini sendiri merupakan penyanyi hits Tanah Air. Selain memiliki suara merdu, pelantun Sisa Rasa itu juga berparas cantik dan menawan. Seperti apa potret cantik Mahalini, kekasih Rizky Febian yang dikabarkan akan segera menikah? Yuk simak dari Instagram, @mahaliniraharja.

Anggun Pakai Kebaya

Mahalini terlihat cantik dan anggun dalam balutan kebaya tradisional. Terlihat penyanyi jebolan Indonesian Idol ini begitu memukau saat mengenakan kebaya putih yang dipadukan dengan kain merah marun.

Mahalini membiarkan rambutnya tergerai dan tetap tampil memesona saat mengenakan pakaian tradisinal ini.

Tampil Edgy saat Liburan di Swiss

Dari postingan Instagram-nya, Mahalini nampaknya gemar liburan ke luar negeri termasuk Swiss. Di pose ini, wanita 24 tahun itu tampil dengan gaya edgy dengan puffy jacket bernuansa kotak-kotak yang dipadukan dengan celana hitam.

Mahalini juga mengenakan kupluk dan membiarkan rambut panjangnya tergerai indah. Gaya Mahalini ini tak cuma memberi kesan hangat, tapi juga modis pada penampilannya.

Pose di Tengah Taman Indah

Sosok Mahalini pun tak kalah cantik dengan pemandangan taman indah di belakangnya. Terlihat Mahalini berpose candid di tengah indahnya hamparan rumput hijau dan bunga-bunga.

Mahalini tampil simple namun tetap elegan dengan dress hitam yang memerlihatkan bentuk body goals-nya.