Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Mahalini yang Dikabarkan Segera Menikah dengan Rizky Febian

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |08:09 WIB
5 Potret Cantik Mahalini yang Dikabarkan Segera Menikah dengan Rizky Febian
Mahalini Raharja. (Foto: Instagram)
A
A
A

KABAR bahagia datang dari pasangan selebritis, Mahalini dan Rizky Febian. Dua penyanyi Tanah Air ini dikabarkan akan segera menikah pada bulan Mei tahun ini.

Meski Mahalini dan Rizky cukup tertutup membagikan perihal hari bahagia mereka, keduanya pun tetap kompak tampil bersama. Dua sejoli ini selalu memerlihatkan potret mesra saat bersama.

Mahalini sendiri merupakan penyanyi hits Tanah Air. Selain memiliki suara merdu, pelantun Sisa Rasa itu juga berparas cantik dan menawan. Seperti apa potret cantik Mahalini, kekasih Rizky Febian yang dikabarkan akan segera menikah? Yuk simak dari Instagram, @mahaliniraharja.

Anggun Pakai Kebaya

Mahalini terlihat cantik dan anggun dalam balutan kebaya tradisional. Terlihat penyanyi jebolan Indonesian Idol ini begitu memukau saat mengenakan kebaya putih yang dipadukan dengan kain merah marun.

Mahalini membiarkan rambutnya tergerai dan tetap tampil memesona saat mengenakan pakaian tradisinal ini.

Tampil Edgy saat Liburan di Swiss

Dari postingan Instagram-nya, Mahalini nampaknya gemar liburan ke luar negeri termasuk Swiss. Di pose ini, wanita 24 tahun itu tampil dengan gaya edgy dengan puffy jacket bernuansa kotak-kotak yang dipadukan dengan celana hitam.

Mahalini juga mengenakan kupluk dan membiarkan rambut panjangnya tergerai indah. Gaya Mahalini ini tak cuma memberi kesan hangat, tapi juga modis pada penampilannya.

Pose di Tengah Taman Indah

Sosok Mahalini pun tak kalah cantik dengan pemandangan taman indah di belakangnya. Terlihat Mahalini berpose candid di tengah indahnya hamparan rumput hijau dan bunga-bunga.

Mahalini tampil simple namun tetap elegan dengan dress hitam yang memerlihatkan bentuk body goals-nya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173224/sule-ZDef_large.jpg
5 Artis yang Dekat dengan Mertua, Ada Sule-Mahalini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/611/3157488/mahalini-Bu4e_large.jpg
4 Potret Modis Mahalini Main Padel, Menyala Hot Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152710/5_potret_modis_mahalini_liburan_di_singapura_tenteng_tas_nyaris_seharga_rumah-ISZr_large.jpg
5 Potret Modis Mahalini Liburan di Singapura, Tenteng Tas Nyaris Seharga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/612/3149123/intip_4_potret_outfit_mahalini_di_ngunduh_mantu_al_ghazali_dan_alyssa_daguise-onDT_large.jpg
Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/612/3139748/4_potret_mahalini_mirror_selfie_moms_yang_bikin_pangling-yc6T_large.jpg
4 Potret Mahalini Mirror Selfie, Moms yang Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135693/5_potret_mahalini_pasca_melahirkan_yang_bikin_netizen_salfok_body_goals_bikin_iri_kaum_hawa-zKot_large.jpg
5 Potret Mahalini Pasca-Melahirkan yang Bikin Netizen Salfok, Body Goals Bikin Iri Kaum Hawa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement