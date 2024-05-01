Potret Cantik Rismahani, Istri Witan Sulaiman yang Memesona

PACAR dan istri dari pemain Timnas Indonesia U-23 memang datang ke Qatar untuk mendukung pasangannya. Salah satunya adalah Rismahani istri dari Witan Sulaiman.

Saat pertandingan Timnas Indonesia lawan Uzbekistan malam tadi, Rismahani datang langsung memberi dukungan kepada sang suami. Tak lupa ia mengabadikan momen dengan istri dan pacar dari pemain Timnas lainnya.

Sosok Rismahani pun jadi sorotan karena memiliki paras cantik. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @rismahanisulaiman_.

Foto selfie

Potret selfie Rismahani saat duduk di tribun studion. Di foto ini dia memakai busana berwarna beige. Wajahnya terlihat cantik dengan makeup tebal dan kacamata.

Mirror selfie

Gaya kece Rismahani saat mirror selfie. Ia memakai jaket parka dipadukan dengan legging dan loafer. Sementara itu hijabnya menggunakan motif floral dan dia membawa sling bag dari brand YSL. Stylish abis!

Wajahnya bikin pangling

Momen Rismahani saat menjalani henna night jelang momen pernikahannya. Dia memakai busana Timur Tengah, lengkap dengan asksesori dan makeup tebal. Wajahnya bikin pangling.