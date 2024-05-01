Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Rismahani, Istri Witan Sulaiman yang Memesona

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |07:08 WIB
Potret Cantik Rismahani, Istri Witan Sulaiman yang Memesona
Istri Witan Sulaeman, Rismahani. (Foto: Instagram)
A
A
A

PACAR dan istri dari pemain Timnas Indonesia U-23 memang datang ke Qatar untuk mendukung pasangannya. Salah satunya adalah Rismahani istri dari Witan Sulaiman.

Saat pertandingan Timnas Indonesia lawan Uzbekistan malam tadi, Rismahani datang langsung memberi dukungan kepada sang suami. Tak lupa ia mengabadikan momen dengan istri dan pacar dari pemain Timnas lainnya.

Sosok Rismahani pun jadi sorotan karena memiliki paras cantik. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @rismahanisulaiman_.

Foto selfie

Rismahani

Potret selfie Rismahani saat duduk di tribun studion. Di foto ini dia memakai busana berwarna beige. Wajahnya terlihat cantik dengan makeup tebal dan kacamata.

Mirror selfie

Rismahani

Gaya kece Rismahani saat mirror selfie. Ia memakai jaket parka dipadukan dengan legging dan loafer. Sementara itu hijabnya menggunakan motif floral dan dia membawa sling bag dari brand YSL. Stylish abis!

Wajahnya bikin pangling

Rismahani

Momen Rismahani saat menjalani henna night jelang momen pernikahannya. Dia memakai busana Timur Tengah, lengkap dengan asksesori dan makeup tebal. Wajahnya bikin pangling.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/612/3088268/ternyata_ini_pekerjaan_fefe_slinkert_pacar_super_cantik_nathan_tjoe_a_on_yang_nonton_langsung_di_sugbk-zRZe_large.jpg
Ternyata Ini Pekerjaan Fefe Slinkert, Pacar Super Cantik Nathan Tjoe A On yang Nonton Langsung di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3027028/alice_campello-i2dB_large.jpg
5 Potret WAGs Spanyol Alice Campello, Istri Idaman Banyak Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3027010/wags_portugal-KcqH_large.jpg
4 WAGs Cantik Timnas Portugal, Kehadirannya Kerap Menyita Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/612/3026484/erika_choperena-9EHU_large.jpg
Potret Erika Choperena WAGs Cantik Istri Penyerang Timnas Prancis Antoine Griezmann
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/612/3026464/georgina_irwin-9NX6_large.jpg
6 Potret Georgina Irwin, WAGs Inggris Istri Aaron Ramsdale
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/612/3016159/5-potret-anastasia-tamasova-istri-kiper-real-madrid-andriy-lunin-yang-punya-tubuh-seksi-dZUgzINQ0s.jpg
5 Potret Anastasia Tamasova, Istri Kiper Real Madrid Andriy Lunin yang Punya Tubuh Seksi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement