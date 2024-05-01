Awas, Asal Cabut Bulu Ketiak Bisa Picu Munculnya Bisul

KEBANYAKAN orang, khususnya perempuan lebih tampil percaya diri jika tidak memiliki bulu ketiak. Maka tak jarang mereka memilih untuk mencabuti bulu ketiak untuk menghempas bulu-bulu tersebut.

Meski sudah ada waxing, alat pencukur bulu, tetapi mencabut bulu dianggap lebih ampuh untuk mencabut bulu tersebut dari akarnya. Tapi ternyata, Mencabut bulu bisa menyebabkan timbulnya abses atau bisul lho.

Dokter sekaligus content creator kesehatan dr. Nadia Alaydrus menjelaskan benjolan pada ketiak bisa muncul karena infeksi kulit, kista, dan juga pertumbuhan rambut ke dalam atau ingrown hair.

“Memang benjolan pada ketiak bisa disebabkan karena beberapa hal mulai dari infeksi kulit, kista atau ingrown hair alias rambut tumbuhnya ke dalam,” jelas dr. Nadia dikutip dari unggahan dalam akun Instagramnya @nadialaydrus.

Bukan hanya mencabut bulu ketiak saja yang bisa memicu adanya abses atau infeksi lainnya, akan tetapi mencukur ketiak juga bisa menyebabkan bisul apabila tidak hati-hati.

Dr. Nadia mengungkap bahwa abses atau bisul pada ketiak umumnya disebabkan karena adanya bakteri streptococcus atau staphylococcus yang menginfeksi ketiak setelah mencabut atau mencukur bulu.

“Infeksi kayak gini biasanya disebabkan bakteri streptococcus atau staphylococcus yang menginfeksi area tersebut yang habis dicukur atau dicabutin bulunya,” ujarnya.

Meski begitu, dr. Nadia menegaskan kalau mencukur atau mencabut ketiak boleh dilakukan. Namun perlu memastikan bahwa alat cabut atau alat cukur steril dan tidak dipakai dengan orang lain.

“Sebenernya boleh-boleh aja, asalkan dilakukan dengan bersih, kalau bisa itu steril. Jadi kalau bisa alat cukur atau alat cabut yang digunakan itu pastikan tidak bergantian sama orang lain,” jelas dr. Nadia.