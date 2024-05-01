Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Gigi Bungsu Tumbuh, Perlukah Gigi Anak Dicabut?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |01:00 WIB
Gigi Bungsu Tumbuh, Perlukah Gigi Anak Dicabut?
Perlukah gigi anak dicabut saat tumbuh gigi bungsu? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MASALAH gigi bukan cuma hanya gigi berlubang atau karang gigi saja. Sering kali kasus tumbuh gigi menghantui pada usia dewasa. Sayangnya, tumbuhnya gigi dewasa atau disebut gigi bungsu ini kerap kali menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman pada gigi anak yang sudah lama tumbuh.

Sebab sudah tidak ada lagi ruang yang cukup untuk tumbuhnya gigi. Lantas bolehkan gigi anak dicabut untuk membiarkan gigi bungsu tumbuh?

Terkait hal tersebut, Dokter Gigi, drg Rezky Floura mengatakan gigi anak atau dikenal sebagai gigi susu sudah berganti dari usia anak enam sampai 15 tahun.

"Biasanya kalau udah tumbuh dewasa, gigi udah berganti semuanya. Jadi gigi susu (gigi anak) sudah berganti di usia anak enam tahun sampe 15 tahun sudah lengkap semua," kata drg Rezky Floura saat ditemui di Auditorium Sindo, Jakarta Pusat belum lama ini.

Sementara, gigi bungsu bisa tumbuh di bagian geraham di atas usia 17 tahun ke atas.

Halaman:
1 2
      
