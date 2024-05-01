Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pria Ini Ajukan Tuntutan Hukum, Alami Penyusutan Alat Kelamin Pasca Operasi Pembesaran

Firly Aghisty Cahyarani , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |22:00 WIB
Pria Ini Ajukan Tuntutan Hukum, Alami Penyusutan Alat Kelamin Pasca Operasi Pembesaran
Alat kelamin pria ini menyusut. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEORANG pria asal Turki menggugat seorang dokter karena gagal dalam prosedur pembesaran alat kelamin. Alhasil organ seksualnya menyusut setelah melakukan operasi. Ilter Turkmen, seorang bankir kaya dari Tekirdag yang mengajukan tuntutan kompensasi sebesar 15 ribu lira atau sekira Rp8 juta kepada dokter Haluk Soylemez.

Merangkum dari Oddity Central pada Selasa (30/4/2024) dokter tersebut seharusnya membantu Turkmen dalam proses pembesaran ukuran alat kelaminnya. Sayangnya organ vital sang pasien mengalami penyusutan.

Menurut dokumen yang diajukan oleh pengacaranya, Turkmen telah menjalani prosedur pembesaran alat kelamin pertamanya di klinik dokter Soylemez pada Januari 2022.

Namun, selama masa pemulihannya dia mulai mengalami pendarahan, kemudian melaporkan masalah tersebut kepada dokter yang bersangkutan. Dokter Soylemez kemudian kembali menjadwalkan Turkmen untuk menjalani operasi kedua. Meskipun, operasi kedua ini justru membuat keadaan Turkmen semakin memburuk.

Alat kelamin

Selama proses pemulihan, Turkmen mengalami rasa sakit yang sangat menyiksa sehingga membuat dia kesulitan untuk berjalan dengan benar. Meskipun rasa sakitnya mereda, tetapi organ seksualnya tetap memiliki bekas luka yang permanen dan kini lebih pendek dari sebelumnya.

Pengacara Turkmen menyampaikan bahwa kliennya berharap untuk meningkatkan ukuran panjang dan lingkar penisnya sebesar 3 cm dari ukuran sebelumnya sebesar 12 sentimeter. Namun, setelah prosedur yang dilakukan oleh dokter Soylemez, organ seksual Turkmen justru mengecil hingga 11 sentimeter.

Namun dokter Soylemez membantah klaim tersebut, dan menyatakan bahwa penis Turkmen hanya memiliki panjang 11 sentimeter sejak awal. Persidangan yang terkait dengan kasus ini masih terus berlangsung.

Dokter Soylemez menegaskan bahwa tidak ada kesalahan dalam prosedur yang dilakukannya dan menolak untuk memberikan kompensasi kepada Turkmen.

