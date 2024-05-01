Wanita Ini Tuntut Dokter Gigi, Gegara Lakukan 32 Prosedur dalam 1 Sesi

PENGALAMAN kunjungan ke dokter gigi sering kali dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Namun, apa yang terjadi jika kunjungan tersebut berubah menjadi mimpi buruk yang tidak terlupakan?

Inilah yang dialami Kathleen Wilson, seorang wanita dari Minnesota yang menggugat dokter giginya karena diduga menempatkannya selama lebih dari lima jam dengan melakukan 32 prosedur berbeda dalam satu sesi yang menyiksa.

Dia tidak hanya menjalani satu perawatan saluran akar yang cukup menimbulkan trauma, tetapi empat prosedur saluran akar, delapan mahkota gigi, dan tidak kurang dari 20 penambalan dalam satu sesi kedengarannya akan seperti mimpi buruk.

Melansir dari Odditycentral pada Selasa (30/4/2024), Kathleen Wilson, seorang wanita Minnesota yang memiliki masalah gigi parah dapat membuktikan bahwa hal tersebut memang benar adanya. Dalam rentang waktu lebih dari lima jam, dokter gigi, drg. Kevin Molldrem diduga menggunakan dua kali lipat dosis anastesi yang disarankan dalam upaya untuk memperbaiki semua giginya dalam satu sesi.

Namun, upayanya ini diduga membuat wanita tersebut cacat dan tertekan. Peristiwa traumatis itu terjadi pada musim panas 2020 dan membuatnya malu sekaligus kesakitan. Dia harus menjalani beberapa prosedur lain hanya untuk memperbaiki kerusakannya yang disebabkan oleh Molldrem.

Selanjutnya, seorang ahli gigi di Florida, drg. Avrum Goldstein mengatakan bahwa memang hampir setiap gigi di mulut Kathleen Wilson memiliki gigi berlubang. Namun, cara drg. Kevin Molldrem menangani kasusnya adalah salah. Menurut drg. Avrum Goldstein, Katie memerlukan respons yang lambat, bijaksana, hati-hati, dan terukur terhadap penyakitnya.