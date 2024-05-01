Viral Pemandangan ala Jurrasic Park di Bukit Trunyan Bali, Jalur Pendakian Memukau Cocok buat Pemula

SELAMA ini Bali mungkin identik hanya populer dengan deretan pantainya yang indah. Namun, tidak banyak yang tahu, bahwa daerah berjuluk 'Island of God' ini memiliki wisata perbukitan nan memikat yakni Bukit Trunyan.

Bukan hanya dijadikan spot wisata, Bukit Trunyan juga berfungsi sebagai jalur pendakian bagi pendaki pemula.

Selain menawarkan pemandangan memukau di sepanjang jalur, suasananya juga begitu asri karena berada di tepi timur Danau Batur.

Pemandangan menakjubkan Bukit Trunyan diabadikan oleh salah satunya wisatawan lokal melalui video yang diambil menggunakan kamera drone, dan pertama kali diunggah di akun Instagram @farid_sadam28.

(Foto: Instagram/@tania.meliana)

“Keajaiban dari Trunyan Hill,” tulis keterangan unggahan akun Instagram tersebut.

Bahkan, video milik akun Instagram tersebut turut diunggah ulang di akun Instagram resmi milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, @wonderfulindonesia.

Dalam video tersebut, terlihat beberapa pendaki melintasi area jalur puncak Bukit Trunyan yang terlihat bak bukit 'Jurrasic Park' karena menjulang tinggi dan dipenuhi dengan hamparan rumput hijau.

Bukit tersebut juga tampak dikelilingi kabut tipis yang kian memperindah dan membuat pemandangan di sepanjang jalur pendakian Bukit Trunyan terlihat sangat menakjubkan.