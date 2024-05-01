Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Pemandangan ala Jurrasic Park di Bukit Trunyan Bali, Jalur Pendakian Memukau Cocok buat Pemula

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |11:55 WIB
Viral Pemandangan ala Jurrasic Park di Bukit Trunyan Bali, Jalur Pendakian Memukau Cocok buat Pemula
Bukit Trunyan, Bali (Foto: Instagram/@tania.meliana)
A
A
A

SELAMA ini Bali mungkin identik hanya populer dengan deretan pantainya yang indah. Namun, tidak banyak yang tahu, bahwa daerah berjuluk 'Island of God' ini memiliki wisata perbukitan nan memikat yakni Bukit Trunyan.

Bukan hanya dijadikan spot wisata, Bukit Trunyan juga berfungsi sebagai jalur pendakian bagi pendaki pemula.

Selain menawarkan pemandangan memukau di sepanjang jalur, suasananya juga begitu asri karena berada di tepi timur Danau Batur.

Pemandangan menakjubkan Bukit Trunyan diabadikan oleh salah satunya wisatawan lokal melalui video yang diambil menggunakan kamera drone, dan pertama kali diunggah di akun Instagram @farid_sadam28.

Bukit Trunyan, Bali

(Foto: Instagram/@tania.meliana)

“Keajaiban dari Trunyan Hill,” tulis keterangan unggahan akun Instagram tersebut.

Bahkan, video milik akun Instagram tersebut turut diunggah ulang di akun Instagram resmi milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, @wonderfulindonesia.

Dalam video tersebut, terlihat beberapa pendaki melintasi area jalur puncak Bukit Trunyan yang terlihat bak bukit 'Jurrasic Park' karena menjulang tinggi dan dipenuhi dengan hamparan rumput hijau.

Bukit tersebut juga tampak dikelilingi kabut tipis yang kian memperindah dan membuat pemandangan di sepanjang jalur pendakian Bukit Trunyan terlihat sangat menakjubkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176405/bali-j1WT_large.jpg
Bangga! Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/408/3135774/fasilitas_dan_harga_kamar_hotel_tempat_luna_maya_menikah_tarifnya_rp12_juta_per_malam-iu7h_large.jpg
Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/408/3130985/7_tempat_honeymoon_favorit_di_bali_pemandangannya_pantai_hingga_tebing-Rxo3_large.jpg
7 Tempat Honeymoon Favorit di Bali, Pemandangannya Pantai hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779/harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/408/3126602/pariwisata_bali-tudQ_large.jpg
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070977/hotel_ramah_lingkungan_di_bali-cUG7_large.jpg
Kepincut Indonesia, Pengusaha Asal Kanada Ini Dirikan Hotel Ramah Lingkungan di Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement