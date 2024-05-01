Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pameran Wisata Arab Saudi Hadir di Jakarta, Yuk Berburu Paket Traveling dan Ibadah!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |19:01 WIB
Pameran Wisata Arab Saudi Hadir di Jakarta, Yuk Berburu Paket Traveling dan Ibadah!
Pameran wisata Arab Saudi (Foto: Wiwie Heryani/MPI)
A
A
A

SELAMA ini mungkin Arab Saudi lebih identik sebagai lokasi ibadah umrah dan haji bagi umat Islam di seluruh dunia.

Padahal, negara ini sejatinya memiliki segudang spot wisata yang tidak kalah menarik dari negara Timur Tengah lainnya.

Bahkan, belakangan spot wisata di Arab Saudi kian populer karena beberapa jamaah umrah dan haji kerap mampir dan melancong di sana setelah melakukan ibadah.

Hal inilah yang mendasari Otoritas Pariwisata Arab Saudi atau Saudi Tourism Authority (STA) untuk mengadakan serangkaian acara bertajuk 'Visit Saudi, Beyond Umrah' di Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Pameran Wisata Arab Saudi

(Foto: Wiwie Heryani/MPI)

Pameran yang resmi dibuka langsung oleh Menteri Haji & Umrah Arab Saudi, H.E. Dr. Tawfiq bin Fawzan AlRabiah pada Senin (1/5/2024) sore ini rencananya akan berlangsung hingga 4 hari ke depan, yakni sampai tanggal 5 Mei mendatang.

Di momen tersebut, Titi Kamal dan sang suami, Christian Sugiono turut hadir untuk berbagi pengalaman pribadinya dari liburannya di Arab Saudi.

President of APAC Markets/Saudi Tourism Authority, Alhasan Aldabbagh mengatakan, pameran ini digelar untuk menyoroti destinasi pariwisata Arab Saudi yang luar biasa bagi semua wisatawan.

"Pameran wisata ini akan memamerkan apa yang ditawarkan Arab Saudi untuk perjalanan spiritual, budaya, dan wisata, baik untuk Umrah maupun lebih dari itu," ujar Alhasan, saat diwawancara di lokasi pameran.

Menurut Alhasan, Arab Saudi tidak hanya menyajikan pengalaman wisata yang unik, namun juga wisata budaya dan spiritual yang tak kalah menakjubkan.

