Kemenparekraf Gelar Bootcamp AKI 2024, Berawal dari Bekasi dan Serang

DIREKTORAT Kuliner Kriya Desain dan Fesyen, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memulai rangkaian Fase Bootcamp Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2024.

AKI ini memiliki misi mengembangkan kapasitas pelaku usaha kreatif dan memfasilitasi perluasan akses pasar produk kreatif.

Seluruh peserta Fase Bootcamp akan mendapat materi, mulai dari pengelolaan hak kekayaan intelektual, pitching dan presentasi, hingga pengelolaan keuangan.

Peserta juga akan mendapatkan pembekalan produk review dan branding, marketplace dan promosi digital, design thinking dan business model, legalitas dan standarisasi usaha, serta sosialisasi e-katalog dan coaching clinic serta mentoring.

Fase Bootcamp sendiri adalah lanjutan dari Fase Pendaftaran (Februari-Maret 2024) dan Fase Kurasi dan Temu Sapa Peserta (Maret 2024).

Nantinya Fase Bootcamp akan digelar selama 3 hari, di tiap 12 kota dan kabupaten, mulai dari Bekasi, Singkawang, Blitar, Palu, Magelang, Serang, Toba, Tanjung Pinang, Ternate, Labuan Bajo, Denpasar dan Merauke. Fase Bootcamp berlangsung dari tanggal 23 April hingga akhir Mei 2024.

Tahun ini, sebanyak 6.680 ribu pendaftar yang sudah masuk di Fase Pendaftaran untuk 7 Subsektor, yakni Kuliner, Kriya, Fesyen, Aplikasi, Gim, Musik dan Film. Dan hanya 410 Jenama yang lolos tahapan Kurasi yang akan ikut Fase Bootcamp.

Kota Bekasi dan Serang menjadi dua kota pertama yang menggelar Fase Bootcamp AKI 2024, yang berlangsung pada tanggal 23 April hingga 25 April 2024. Dari Kota Bekasi dan Serang sama-sama ada 38 jenama atau brand yang lolos mengikuti Fase Bootcamp. Beberapa diantaranya ada Beema Honey (kuliner), Nu’kieu (kriya), Lace Dream (kriya), Tracco (aplikasi), Muslim Raya (gim), Khana Sultan (musik), dan Ngobong (film).