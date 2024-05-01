Perkuat Peran Komunitas Bangun Sektor Parekraf IKN, Sandiaga: Mereka Local Heroes

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menemui komunitas yang merupakan salah satu garda terdepan dalam menyukseskan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Pada kegiatan Netas (Nemuin Komunitas) yang berlangsung di Hitam Manis Kedai Kopi, Balikpapan, Rabu (1/5/2024), Sandi berujar bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di sepanjang tahun 2023 menunjukkan perkembangan positif.

Tercatat kontribusi PDB pariwisata diperkirakan mencapai 4 persen dengan nilai tambah ekraf sebesar Rp1.050 triliun. Dan nilai devisa pariwisata hingga September 2023 tercatat USD10,46 miliar.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Sementara, sektor ekonomi kreatif Indonesia telah mencapai 8 persen kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia. Menempatkan posisi Indonesia ketiga besar dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan.

BACA JUGA: Sandiaga Perkuat Literasi Digital Santri di Balikpapan Melalui Santri Digitalpreneur

Menurut dia, pencapaian tersebut berkat kerja sama yang baik dari semua pihak terkait termasuk komunitas. Karenanya, peran komunitas sangat penting dalam menyukseskan pembangunan di wilayah IKN, utamanya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Komunitas yang akan menjadi local heroes. Kalian yang akan mengisi IKN dengn karya terbaik yang kalian miliki, sehingga mampu menciptakan produk ekonomi kreatif yang dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas," kata Sandiaga.