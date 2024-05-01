Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Perkuat Peran Komunitas Bangun Sektor Parekraf IKN, Sandiaga: Mereka Local Heroes

Janila Pinta , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |18:02 WIB
Perkuat Peran Komunitas Bangun Sektor Parekraf IKN, Sandiaga: Mereka <i>Local Heroes</i>
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menemui komunitas yang merupakan salah satu garda terdepan dalam menyukseskan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Pada kegiatan Netas (Nemuin Komunitas) yang berlangsung di Hitam Manis Kedai Kopi, Balikpapan, Rabu (1/5/2024), Sandi berujar bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di sepanjang tahun 2023 menunjukkan perkembangan positif.

Tercatat kontribusi PDB pariwisata diperkirakan mencapai 4 persen dengan nilai tambah ekraf sebesar Rp1.050 triliun. Dan nilai devisa pariwisata hingga September 2023 tercatat USD10,46 miliar.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Sementara, sektor ekonomi kreatif Indonesia telah mencapai 8 persen kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia. Menempatkan posisi Indonesia ketiga besar dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Menurut dia, pencapaian tersebut berkat kerja sama yang baik dari semua pihak terkait termasuk komunitas. Karenanya, peran komunitas sangat penting dalam menyukseskan pembangunan di wilayah IKN, utamanya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Komunitas yang akan menjadi local heroes. Kalian yang akan mengisi IKN dengn karya terbaik yang kalian miliki, sehingga mampu menciptakan produk ekonomi kreatif yang dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas," kata Sandiaga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement