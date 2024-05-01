Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Perkuat Literasi Digital Santri di Balikpapan Melalui Santri Digitalpreneur

Janila Pinta , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |15:03 WIB
Sandiaga Perkuat Literasi Digital Santri di Balikpapan Melalui Santri Digitalpreneur
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memberi pembekalan literasi digital sekaligus motivasi kepada para santri yang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Tujuannya agar mereka mampu menjadi santri modern yang mampu menciptakan konten kreatif dengan tetap menjunjung tinggi akhlakul karimah.

Sandi melihat potensi yang begitu besar dari para santri untuk menjadi bagian dari santri digitalpreneur.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Terutama saat ini di era pariwisata Indonesia dan ekonomi kreatif menempati posisi pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia versi Global Muslim Travel Index 2023.

"Predikat ini harus kita lihat sebagai peluang untuk terus berupaya meningkatkan pariwisata halal Indonesia secara menyeluruh termasuk digitalisasi. Oleh karena itu, santri harus memiliki bekal kemampuan mencetak produk-produk yang berkualitas dan bagaimana menjualnya dalam bentuk penyiapan konten-konten digital," ucap Sandi dalam kegiatan Santri Digitalpreneur Indonesia 2024 yang berlangsung di Ponpes Hidayatullah Pusat, Balikpapan, Selasa,30 April 2024 malam.

Ia kemudian membagikan rumus membuat konten ala dirinya. Yakni dengan mengimplementasikan FAST yang berkiblat pada sifat-sifat utama Rasulullah yaitu fathonah, amanah, shiddiq, dan tabligh.

Fathonah berarti cerdas, berfikir out of the box, berani berbeda, dan bisa membuat konten-konten digital yang disukai namun tetap bermanfaat.

Halaman:
1 2
      
