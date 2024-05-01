Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini Alasan King Kobra Doyan Memangsa Sesama Ular

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |13:02 WIB
Ternyata Ini Alasan King Kobra Doyan Memangsa Sesama Ular
Ular King Kobra (Foto: facts.net)
KING kobra merupakan ular yang masuk anggota genus Ophiophagus dan termasuk predator paling ganas dengan bisa atau racunnya.

Bahkan, ular king kobra juga akan mendesis dan meratakan tulang rusuk lehernya menjadi tudung jika bertemu musuh atau merasa terancam. Dia pun suka memangsa apapun dan bisa melumpuhkan mangsanya yang besar dengan bisa mematikan.

Lantas apakah king kobra doyan memangsa sesama ular? Ya, king kobra memang sering memakan ular lain jika tidak ada makanan atau ada yang menyerang wilayah kekuasaan mereka.

Ular yang dimakan oleh king kobra sebagian besar adalah spesies besar yang tidak berbahaya.

Salah satunya seperti ular tikus Asia, dhaman, dan ular piton yang panjangnya sekitar sepuluh kaki atau tiga meter.

King Kobra

(Foto: Pexels)

Mereka juga mungkin menyantap ular kobra India yang berbisa, krait, dan bahkan ular kobra raja kecil.

Sementara itu, king kobra hidup di India utara, China timur hingga selatan, termasuk Hong Kong dan Hainan; selatan sepanjang Semenanjung Malaya dan timur hingga barat Indonesia dan Filipina.

Mereka lebih menyukai aliran sungai di hutan lebat atau terbuka, semak bambu, kawasan pertanian yang berdekatan, dan rawa bakau yang lebat. Serta sering tinggal di dekat sungai, yang suhu dan kelembabannya relatif konstan. Mereka menghabiskan hampir seperempat waktunya di pepohonan atau semak-semak.

