HOME WOMEN TRAVEL

2 Bayi Harimau Sumatera Lahir di Kebun Binatang Prancis

Janila Pinta , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |10:15 WIB
2 Bayi Harimau Sumatera Lahir di Kebun Binatang Prancis
Bayi harimau lahir di Kebun Binatang Prancis (Foto: Instagram/@oppal_id)




BARU-BARU ini telah lahir dua bayi harimau Sumatera di sebuah kebun binatang di Prancis Utara.

Melansir CBN News, bayi harimau yang lahir di kebun binatang Amiens Metropole ini berjenis kelamin jantan dan betina.

Bayi harimau itu masing-masing diberi nama Rimba dan Toba. Dua bayi hewan buas ini merupakan hasil program pembiakan Harimau Sumatera di Eropa yang merupakan keturunan dari harimau Sumatera Menya betina dengan Argo jantan.

Rimba dan Toba lahir pada 22 Maret 2024 lalu dengan mencapai bobot sekitar 4,2 kilogram dalam usia satu bulan.

Lahirnya dua anggota baru ini dinilai sebagai nilai tambah besar untuk keberadaan spesies yang berasal dari Pulau Sumatera satu ini.

Pierre Louis Fiszman, seorang dokter di kebun binatang Amiens Metropole menyatakan, jumlah harimau Sumatera di habitat luar kurang dari 400 ekor saat ini.

Mengutip Instagram @oppal_id, hewan buas satu ini berada di level Critically Endangered (sangat terancam punah).

Jumlah mamalia satu ini terus menurun akibat dari perburuan liar dan penggundulan hutan ilegal.

