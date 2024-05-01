Menikmati Bestik Khas Solo, Kuliner Kaki Lima Incaran Wisatawan

KOTA Solo bukan hanya terkenal dengan seni dan budayanya yang begitu kental, melainkan juga identik dengan kulinernya yang legendaris. Beberapa kuliner yang terkenal yaitu Tengkleng, Selat Solo, dan Timlo.

Tapi ada kuliner khas Solo lain yang tak kalah terkenal lho, yaitu Bestik. Kuliner ini juga masih amat digandrungi oleh para wisatawan dari berbagai daerah. Bestik menjadi salah satu kuliner Solo yang berasal dari peninggalan zaman kolonial Belanda. Konon katanya, nama bestik asalnya dari kata biefstuk dalam Bahasa Belanda atau Beef Steak dalam Bahasa Inggris.

Penulis berkesempatan untuk menjajal langsung kuliner Bestik langsung dari Kota Solo beberapa waktu yang lalu. Salah satu kuliner Bestik yang terkenal di Solo yaitu Sumber Bestik Pak Darmo. Tempat makan ini termasuk kuliner kaki lima yang berlokasi di Jalan Dr. Rajiman No. 209, Solo, Jawa Tengah.

Meski begitu, para wisatawan maupun warga lokal terus ramai berdatangan demi mencicipi kuliner legendaris ini. Dalam sepiring Bestik Daging berisikan potongan daging yang dicincang dengan potongan bawang bombai sebagai penambah cita rasa.Bukan cuma itu, adapun beberapa sayuran seperti kentang yang pulen, potongan wortel, dan selada segar.