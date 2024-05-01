Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Menikmati Bestik Khas Solo, Kuliner Kaki Lima Incaran Wisatawan

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |11:00 WIB
Menikmati Bestik Khas Solo, Kuliner Kaki Lima Incaran Wisatawan
Kuliner bestik khas Solo. (Foto: MPI/ Devi Pattricia)
A
A
A

KOTA Solo bukan hanya terkenal dengan seni dan budayanya yang begitu kental, melainkan juga identik dengan kulinernya yang legendaris. Beberapa kuliner yang terkenal yaitu Tengkleng, Selat Solo, dan Timlo.

Tapi ada kuliner khas Solo lain yang tak kalah terkenal lho, yaitu Bestik. Kuliner ini juga masih amat digandrungi oleh para wisatawan dari berbagai daerah. Bestik menjadi salah satu kuliner Solo yang berasal dari peninggalan zaman kolonial Belanda. Konon katanya, nama bestik asalnya dari kata biefstuk dalam Bahasa Belanda atau Beef Steak dalam Bahasa Inggris.

Penulis berkesempatan untuk menjajal langsung kuliner Bestik langsung dari Kota Solo beberapa waktu yang lalu. Salah satu kuliner Bestik yang terkenal di Solo yaitu Sumber Bestik Pak Darmo. Tempat makan ini termasuk kuliner kaki lima yang berlokasi di Jalan Dr. Rajiman No. 209, Solo, Jawa Tengah.

Meski begitu, para wisatawan maupun warga lokal terus ramai berdatangan demi mencicipi kuliner legendaris ini. Dalam sepiring Bestik Daging berisikan potongan daging yang dicincang dengan potongan bawang bombai sebagai penambah cita rasa.Bukan cuma itu, adapun beberapa sayuran seperti kentang yang pulen, potongan wortel, dan selada segar.

Bestik khas Solo

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/298/3024017/bekamal-LYGK_large.jpeg
Mengenal Bekamal, Cara Menyimpan Olahan Daging Kurban Ala Suku Osing sejak Ratusan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/298/3022827/ini-2-kue-jajanan-pasar-indonesia-kesukaan-thom-haye-sanggup-makan-seharian-NYdg5maOpN.jpg
Ini 2 Kue Jajanan Pasar Indonesia Kesukaan Thom Haye, Sanggup Makan Seharian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021104/3-makanan-pinggir-jalan-khas-indonesia-kesukaan-jay-idzes-ppuE396ZbY.jpg
3 Makanan Pinggir Jalan Khas Indonesia Kesukaan Jay Idzes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021042/intip-restoran-indonesia-jajakan-makanan-khas-nusantara-di-kawasan-gua-hira-mekkah-UDryHVIoXa.jpg
Intip Restoran Indonesia Jajakan Makanan Khas Nusantara di Kawasan Gua Hira Mekkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/298/3015735/manggung-keliling-daerah-govinda-hobi-wisata-kuliner-khas-indonesia-qW3xkILqdX.jpg
Manggung Keliling Daerah, Govinda Hobi Wisata Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/298/3011227/lewat-roadshow-food-startup-indonesia-kemenparekraf-fasilitasi-akselerasi-bisnis-kuliner-di-surabaya-cLT3JJ4jw9.jpg
Lewat Roadshow Food Startup Indonesia, Kemenparekraf Fasilitasi Akselerasi Bisnis Kuliner di Surabaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement