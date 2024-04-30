Potret Azizah Salsha Peluk Hangat Pratama Arhan Usai Timnas U-23 Indonesia Kalah dari Uzbekistan

AZIZAH Salsha kembali mendukung sang suami, Pratama Arhan secara langsung dalam laga Timnas U-23 melawan Uzbekistan pada Senin (29/4/2024) malam tadi.

Suasana berbeda dirasakan di pertandingan kali ini. Jika sebelumnya Pratama Arhan langsung berlari memeluk sang istri di tribun penonton dan merayakan kemenangan melawan Korea Selatan, kali ini Arhan datang menghampiri Zize dengan tatapan sendu. Momen ini terungkap dari akun TikTok @seamedinaa.

Ekspresi sedih sekaligus kecewa dengan kekalahan yang baru saja terjadi tergambar jelas di wajah Arhan. Terlebih lagi, saat tanding diketahui Arhan sempat melakukan blunder dengan gol bunuh diri.

Jika di pertandingan sebelumnya pasutri ini saling memandang dengan tatapan penuh cinta, kini Zize menyambut suaminya dengan pelukan hangat untuk memberikan dukungan moril pada sang suami tercintanya yang terpukul atas kekalahan yang terjadi.

"Definisi rumah. Gak tega lihat mukanya bojone jijah," bunyi keterangan unggahan akun TikTok @seamedinaa, dikutip Selasa (30/4/2024)