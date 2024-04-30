Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Lagi Nobar Timnas U-23, Mendadak Ada Rombongan Orang Antar Jenazah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |21:30 WIB
Viral Lagi Nobar Timnas U-23, Mendadak Ada Rombongan Orang Antar Jenazah
Viral nobar timnas U-23 dilewati rombongan jenazah, (Foto: Instagram @folkshitt)
A
A
A

LAGA Timnas Indonesia lawan Uzbekistan pada Senin (29/4/2024 malam tadi disambut meriah oleh seluruh masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka yang melakukan nonton bareng (nobar) di berbagai tempat.

Keseruan dari nobar timnas U-23 berlaga semalam ini pun banyak wara-wiri di sosial media. Salah satunya adalah momen nobar yang diselingi oleh rombongan orang antar jenazah yang hendak dimakamkan.

Video yang jadi viral tersebut dibagikan oleh akun Instagram @folkshitt. Dalam video tersebut terlihat sekelompok masyarakat sedang asik menyaksikan pertandingan sepak bola di pinggir jalan dengan menggunakan layar lebar dan duduk santai di jalanan menggunakan alas.

 BACA JUGA:

Siapa sangka di tengah keseruan nobar, tiba-tiba lewat rombongan orang yang mengantar jenazah. Pertama beberapa orang membawa keranda lewat, kemudian diikuti dengan rombongan lainnya.

Melihat hal ini, terlihat sejumlah penonton langsung terdiam dan fokus dengan rombongan pembawa jenazah itu. Sementara beberapa warga lainnya terlihat mengatur jalan agar rombongan pembawa jenazah itu bisa lancar menuju pemakaman.

 

Halaman:
1 2
      
