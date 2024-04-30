Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Intip Keseruan Woman Half Marathon 2024 di Taman Mini Indonesia Indah

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |18:00 WIB
Intip Keseruan Woman Half Marathon 2024 di Taman Mini Indonesia Indah
Woman Half Marathon 2024, (Foto: Dok Woman Half Marathon)
ACARA Women Half Marathon baru saja usai digelar pada tanggal 28 April 2024, di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, diikuti oleh 5000 orang peserta dari 13 negara mulai dari Inggris, Perancis, China, Australia, dan Amerika Serikat.

Marathon ini merupakan acara yang diselenggarakan khusus untuk wanita,  di mana para Wanita disatukan agar saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Tujuan dari Woman Half Marathon adalah memberi dukungan dan merayakan wanita-wanita pelari yang memiliki impian untuk mengatasi batas kemampuan diri dan mencapai prestasi terbaik.

Setiap langkah mereka menjadi penting dalam menciptakan masa depan yang lebih kuat. Acara Woman Half Marathon ini dimulai dari jam 05.15 pagi dan berlangsung hingga acara selesai. Woman Half Marathon ini juga dibagi ke dalam 3 kategori jarak yakni 5K, 10K dan 21K.

Selama Woman Half Marathon berlangsung, tidak hanya lari yang menjadi fokus, tetapi juga keberadaan berbagai stan atau booth yang turut menyemarakkan acara, menawarkan ragam produk kepada para peserta.

Telusuri berita women lainnya
