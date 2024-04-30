5 Potret Cantik Cindy Yuvia, Eks JKT 48 yang Kini Jadi Gamer

PENCINTA e-sport sudah pasti tahu Cindy Yuvia. Gamers cantik yang merupakan eks JKT 48. Yupi, sapaan akrabnya, memantapkan diri sebagai seorang gamers. Di samping juga ia suka bikin konten

Menjadi Brand Ambassador EVOS, bisa membuat Yupi mengeksplorasi banyak hal. Termasuk mengatur waktu yang fleksibel dan itu sangat disukainya.

"Akhirnya memutuskan masuk ke EVOS, karena dari mereka sendiri masih membebaskan aku untuk eksplor bahkan kalau bisa dukung, mereka pun mau," tuturnya saat dijumpai di acara. Potret cantik Yupi di Instagram juga mencuri perhatian. Penasaran seperti apa?

Main game

Duduk di singgasana alias kursi gamesnya, gaya Yupi sungguh menarik perhatian. Ia memakai busana tank top hitam dengan resleting dan celana denim. Ia sedang asyik main game memakai earphone pink.

“Wanna play with me,” ungkapnya.

Jersey EVOS

Di tengah kesibukannya, Yupi menghadiri acara EVOS dan memakai outfit kasual. Ia memadukan kaus hitam dan wide leg jeans. Ia nampak nyaman dan lincah dengan gaya favoritnya.

Ke pantai

Jalan-jalan ke pantai, Yupi tampil imut memakai crop top shirt dengan hot pants hitam. Ia membagikan beberapa pose di pantai dengan style kasualnya.