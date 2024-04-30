Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Cindy Yuvia, Eks JKT 48 yang Kini Jadi Gamer

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |19:01 WIB
5 Potret Cantik Cindy Yuvia, Eks JKT 48 yang Kini Jadi Gamer
Cindy Yuvia. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENCINTA e-sport sudah pasti tahu Cindy Yuvia. Gamers cantik yang merupakan eks JKT 48. Yupi, sapaan akrabnya, memantapkan diri sebagai seorang gamers. Di samping juga ia suka bikin konten

Menjadi Brand Ambassador EVOS, bisa membuat Yupi mengeksplorasi banyak hal. Termasuk mengatur waktu yang fleksibel dan itu sangat disukainya.

"Akhirnya memutuskan masuk ke EVOS, karena dari mereka sendiri masih membebaskan aku untuk eksplor bahkan kalau bisa dukung, mereka pun mau," tuturnya saat dijumpai di acara. Potret cantik Yupi di Instagram juga mencuri perhatian. Penasaran seperti apa?

Main game

Cindy Yuvia

Duduk di singgasana alias kursi gamesnya, gaya Yupi sungguh menarik perhatian. Ia memakai busana tank top hitam dengan resleting dan celana denim. Ia sedang asyik main game memakai earphone pink.

“Wanna play with me,” ungkapnya.

Jersey EVOS

Cindy Yuvia

Di tengah kesibukannya, Yupi menghadiri acara EVOS dan memakai outfit kasual. Ia memadukan kaus hitam dan wide leg jeans. Ia nampak nyaman dan lincah dengan gaya favoritnya.

Ke pantai

Cindy Yuvia

Jalan-jalan ke pantai, Yupi tampil imut memakai crop top shirt dengan hot pants hitam. Ia membagikan beberapa pose di pantai dengan style kasualnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075514/kathrina-BmJX_large.jpg
Tampilan Cantik Kathrina JKT48 Pamer Perut Rata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074217/fiony_jkt48-iW9G_large.jpg
Potret Cantik Fiony JKT48 Pakai Uniform, Gayanya bak Artis Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/612/3072100/marsha_jkt48-7JRX_large.jpg
Potret Manja Marsha JKT48 dengan Dress Pink, Tampilannya Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071651/caithlyn_gwyneth-Vxqa_large.jpg
Potret Imut Caithlyn Gwyneth JKT48 Mainkan Rambut, Bikin Netizen Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/612/3047514/chelsea_jkt48-dnRo_large.jpg
Potret Chelsea JKT48 yang Kepergok Jiplak Karya Tiktoker, Manis dengan Lesung Pipi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/612/3012305/5-fakta-kasus-calliie-jkt48-yang-tersebar-di-media-sosial-pw47oJKr0X.jpg
5 Fakta Kasus Calliie JKT48 yang Tersebar di Media Sosial
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement